Die Trainer des VfB Stuttgart seit der Meisterschaft 2007

Pellegrino Matarazzo übernahm den VfB Stuttgart auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga von Tim Walter am 30. Dezember 2019. Unter dem studierten Mathematiker Matarazzo gelang den Schwaben der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga. In den beiden folgenden Spielzeiten hielt der gebürtige US-Amerikaner mit dem VfB die Klasse. Jedoch konnte Matarazzo in den ersten neun Partien der Folgesaison kein einziges Spiel gewinnen. So endete das Engagement Matarazzos am 10. Oktober 2022.

IMAGO IMAGO / Avanti