Nübel, Bredlow, Seimen - Welcher VfB-Torhüter welche Rolle hat

19.08.2012: VfR Wormatia Worms 2:1 Hertha BSC | Eine Woche später verhindert Wormatia Worms den nächsten Sieg eines Berliner Teams. Der VfR schlägt die Hertha mit 2:1. Die Hauptstädter knüpfen damit an den Abwärtstrend der Abstiegssaison 11/12 an. Tim Bauer bringt Worms früh in Führung (Foulelfmeter, 3.), Roman Dressler sorgt in der 82. Minute für die späte Entscheidung. Nach dem Abpfiff brechen alle Dämme (Foto).

