Thomas Hitzlsperger: "Wir sind Teil der Lösung, nicht des Problems"

Bundesweit können sich Menschen am Mittwoch und Donnerstag in Stadien oder Sporthallen gegen Corona impfen lassen. Darum beteiligt sich auch der VfB Stuttgart an der Aktion.

Der VfB Stuttgart und andere Vereine aus Baden-Württemberg beteiligen sich an der Kampagne "Unsere Offensive: Impfen". Bundesweit rufen Profi-Vereine dazu auf, sich in Stadien oder Sporthallen gegen Corona impfen zu lassen. Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart, erklärt, warum sein Verein bei der Impf-Aktion mitmacht.

SWR: Bei Fußballspielen in Baden-Württemberg sind aktuell nur noch 750 Menschen erlaubt. Im Stadion rechnen sie heute zur Impfaktion, sozusagen mit einem volleren Stadion als zu den Spielen`?

Thomas Hitzlsperger: Ja, das hoffe ich doch sehr. Wir haben heute und morgen 3.500 Impfdosen zur Verfügung. Wenn am Ende nichts mehr übrig ist, dann würden wir uns freuen. Und das wird natürlich dann die Zahl 750 überschreiten – ja, das wäre sehr schön.

Viele Menschen in Deutschland kümmern sich aktuell um eine Auffrischungsimpfung. Aber die Aktion der Sportvereine richtet sich jetzt vor allen Dingen an Ungeimpfte. Gibt es davon unter Sportfans mehr als in anderen Gruppen? Wahrscheinlich nicht - oder?

Nein! Ich möchte auch gar nicht die Sportfans vom restlichen Teil der Gesellschaft separieren. Das haben wir auch mit der Berufsgruppe der Fußballer erlebt, da wollen wir sehr aufpassen. Wir haben mit dem Sozialministerium gesprochen, haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder appelliert: Wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Der Fußball möchte die Reichweite nutzen, in die Gesellschaft hinein, aber nicht nur wir als VfB Stuttgart. Denn das Besondere an der Aktion ist: Viele Profi-Klubs in Baden-Württemberg, ob das aus dem Eishockey, Basketball oder Handball ist - wir tun uns zusammen. Denn wir wollen die Fans wieder in den Stadien und Hallen haben. Und deswegen finde ich die Aktion sehr, sehr gut.

Kann so eine Aktion vielleicht mehr bewirken als eine Impfaktion im Einkaufszentrum – weil sie andere Menschen anspricht?

Das ist unser Ziel. Ein Stadion als Impfzentrum, wenn ich jetzt mal bei uns in Stuttgart davon ausgehe, die Mercedes-Benz-Arena, das ist ja kein gewöhnliches Impfzentrum. Wir wollen die Leute ins Stadion lassen, eine etwas andere Atmosphäre kreieren und sie so animieren, sich in einer Loge impfen zu lassen und dann vielleicht noch auf der Haupttribüne zu verweilen, mit Blick auf den Rasen, wo kurz zuvor ja auch ein Spiel stattgefunden hat (der VfB Stuttgart unterlag dem FC Bayern München mit 0:5, Anm. d. Red.). Aber das ist schon die Ambition: Menschen durch ungewöhnliche Aktionen zum Umdenken zu bewegen und sich der Erstimpfung zu unterziehen.

Sport-Profis, auch Fußball-Profis, haben für viele Menschen eine große Vorbildfunktion. Das ist ganz deutlich geworden in den vergangenen Wochen, als Joshua Kimmich vom FC Bayern erst eine Impfung abgelehnt hat, sich dann infiziert hat, sich jetzt fürs Impfen ausspricht. Sie haben schon gesagt, wir wollen nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Muss der Fußball vielleicht noch mehr Vorbildcharakter haben?

Ich will schon behaupten, dass wir sehr viel tun. Zu Beginn der Pandemie hat man uns ja auch oft vorgeworfen, der Fußball hätte viele Privilegien. Aber hier in Baden-Württemberg, denke ich, kann die Regierung darüber nicht klagen. Wir waren ständig in einem konstruktiven Austausch. Wir haben die Verordnungen sehr gut umgesetzt, aber wir können auch nur diesen Teil beitragen. Und deswegen war wichtig, nach wie vor auf die Regierung zuzugehen, auf das Sozialministerium und zu sagen: Wir wollen euch helfen, gute Lösungen zu finden. Denn wir haben eine Abhängigkeit von den Zuschauern. Die haben zum einen das emotionale, für die Mannschaft, aber auch den wirtschaftlichen Aspekt. Und daher waren wir stets bemüht. Und ich kann für den VfB Stuttgart sagen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich hart daran arbeiten, zur Normalisierung der Situation beizutragen. Und deswegen sehe ich es nicht zu kritisch; , es werden einzelne Negativ-Beispiele herausgegriffen, und die werden dann generalisiert. Und das, finde ich, ist manchmal auch nicht ganz korrekt abgelaufen. Aber wir bleiben dran und klagen nicht.

Sind Sie denn nun einigermaßen zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr wieder ganz normalen Fußball in vollen Stadien erleben können?

Nein, das kann ich nicht besser prognostizieren als Sie oder viele andere. Es ist mein großer Wunsch. Die Mannschaft braucht Fans, wir als VfB brauchen Fans, weil es auch ums wirtschaftliche Überleben geht. Und so geht es auch den anderen Fußball-Klubs und den anderen Sportvereinen in Baden-Württemberg - und darüber hinaus. Und da ist es mein Wunsch, dass es bald vorbei ist, dass wir Normalität kriegen - und wieder diese Erlebnisse haben, die die Menschen früher glücklich gemacht haben.