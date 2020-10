Seit 15. Oktober ist Thomas Hitzlsperger Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG. Jetzt stellt er klar, was beim VfB geht – und was nicht.

Es nagt schon ein wenig: zwei Niederlagen in Folge, das steckt den Verantwortlichen beim VfB Stuttgart erkennbar in den Knochen. Obwohl sie darauf vorbereitet waren. Nicht auf diese spezifischen Niederlagen gegen Wehen-Wiesbaden und Kiel. Aber auf Rückschläge. Dass dann der Start so gut gelingt, aber das Tempo-Halten schwierig wird, hatte man so nicht auf der Rechnung.

Als erstes positives Zwischenfazit aber bleibt – der VfB steht auf einem Aufstiegsplatz: "Platz zwei ist gut, damit kann man zufrieden sein", so der frisch ins Amt gekommene Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger. Wenn man länger mit ihm spricht, über den VfB Stuttgart, Gott und die Fußballwelt, stellt sich aber auch heraus, dass der neue Vorsitzende vor allem eines will: realistische Erwartungen herstellen, was die Rolle des VfB in der Fußballwelt angeht.

Hitzlsperger überrascht von Pfiffen

Dass im Heimspiel gegen Kiel nach 30 Minuten Pfiffe zu hören waren, hat er so nicht erwartet. Aber er sagt auch, dass der VfB sich den tatsächlichen Gegebenheiten zu stellen hat. Und da spielt dann auch die Finanzkraft eine Rolle: "Wir können aktuell nicht so viel ausgeben, dass wir nach einem Aufstieg von der Spitzengruppe der Bundesliga träumen können", so Hitzlsperger. Und weiter: "Nur um populär zu sein, werde ich nicht sagen, dass wir oben angreifen werden. Wir müssen da zurückhaltender sein."

Zurückhaltung ist die Schlüssel-Vokabel im Auftreten des neuen Vorstandsvorsitzenden. Er verfolgt ambitionierte Ziele – aber gleichzeitig macht er klar, wo der VfB im deutschen Fußball zu verorten ist. Viele Vereine hätten weniger Fehler gemacht, sagt er, wenn die Rede etwa auf die Erfolge des SC Freiburg kommt, der sich trotz überschaubarer Finanzkraft ganz nach oben gearbeitet hat. Die Fehler in Stuttgart sieht er vor allem in der mangelnden Kontinuität. Also im Dauerwechsel von Trainer und Manager in den vergangenen Jahren. Und in der irrigen Annahme, eine große Tradition ziehe zwangsläufig eine große Zukunft nach sich. "Ich hatte auch diese Sichtweise", so Hitzlsperger.

Streit um Ausrichtung des Vereins

Bis er sich dann "in der Tiefe", wie er das formuliert, mit den Problemen beschäftigt habe. Zu der Unstetigkeit beim Führungspersonal kamen dann auch noch unterschiedliche Auffassungen im Verein hinzu – Auffassungen über das, was der Traditionsverein zu leisten imstande sein müsse. Und dass die Wirtschaftsmetropole Stuttgart ein bekannt finanzstarker Standort ist, hilft auch nicht weiter: "Nur weil viel Geld in der Region ist, heißt nicht, dass wir auch automatisch davon profitieren."

Deswegen setzt Hitzlsperger jetzt auf Kontinuität, er will lange im Amt als Vorstandsvorsitzender bleiben. Voraussetzung dafür ist auch der Wiederaufstieg. Denn bei allem Realismus – Minimalziel bleibt die Erstklassigkeit: "Wir müssen" so Hitzlsperger, "alles tun, um aufzusteigen."