Hitzlsperger: "Spieler zu verkaufen, muss die letzte Maßnahme sein"

Im Gespräch mit SWR Sport hat Thomas Hitzlsperger eingeordnet, wie schwierig die aktuelle Corona-Situation für den VfB Stuttgart ist. Hier die zentralen Aussagen des Vorstandsvorsitzenden.

Über die Tatsache, das aktuell 750 Zuschauer ins Stadion dürfen:

"Es gibt einige in der Liga, die haben Zuschauer, wir hatten heute nicht mal 500. Das ist schon echt bitter momentan. Was extrem schwierig ist, nie genau zu wissen, was ist nächste und übernächste Woche. Schwer planen zu können, das erschwert uns allen das Leben echt brutal."

Über einen möglichen Gehaltsverzicht von Spielern und andere Maßnahmen:

"Wir müssen immer wieder neu planen, wir müssen Maßnahmen ergreifen, was geht eigentlich. Und da ist es extrem schwer. Wir haben einen langen Katalog, was möglich ist. Ich möchte nicht alle aufzählen, das würde hier den Rahmen sprengen. Wir wissen erst seit Mitte dieser Woche, was Tatsache ist, wie die neue Verordnung aussieht. Die geht auch wieder vier Wochen und dann kann es wieder ganz anders aussehen. Und da meine ich, ist es sehr, sehr anspruchsvoll für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben auch gelitten diese Woche und ich bin schon einmal froh, dass wir das Spiel jetzt zumindest mit einem Punkt zu Ende gebracht haben."

Über die wirtschaftliche Lage und mögliche Verkäufe von Spielern:

"Was wir immer gesagt haben: Spieler zu verkaufen, muss die letzte Maßnahme sein. Wir sind ja gerade dabei, weiter den Weg fortzuführen, eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft aufzubauen, die immer wieder auch zeigt, was sie draufhat. Und wenn man dann die besten Spieler abgeben muss, dann unterbricht es dieses Projekt. Das wollen wir nicht. Deswegen ist es unsere Pflicht, all das herauszufinden, was uns hilft, die Mannschaft zusammenhalten zu können und den Klub weiterhin wirtschaftlich stabil zu halten."

Über den Impfstatus im Verein und der Mannschaft:

"Insgesamt, was den Klub angeht und die Mannschaft, sind wir über dem Durchschnitt. 65 bis 70 Prozent ist der Durchschnitt, da sind wir weit drüber (68,9 Prozent der Deutschen sind vollständig geimpft, Stand 3. Dezember, Anm. d. Red.). Das ist sehr, sehr erfreulich. Wir betonen es immer wieder, wir unterstützen das Impfen. Wir sprechen uns auch dafür öffentlichkeitswirksam aus als VfB Stuttgart. Aber trotzdem ist es so, dass nicht jeder überzeugt war bisher. So wie es in der Gesellschaft auch ist. Aber wir sind deutlich über dem Schnitt."