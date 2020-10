per Mail teilen

Der VfB Stuttgart muss auf den für Freitagabend geplanten Test gegen Olympique Marseille wegen eines Corona-Verdachtfalls beim französischen Erstligisten verzichten.

❗️#infotweet❗️Das Testspiel in Marseille ist abgesagt. Grund ist der Verdacht auf einen positiven #COVID19-Fall im Aufgebot von @OM_Officiel. Zur Meldung 👉https://t.co/a6ND7h3jXZ #VfB #OMVfB https://t.co/IbrDNgiu32 VfB Stuttgart, Twitter, 14.8.2020, 5:06 Uhr

Marseille teilte die Entscheidung zur Absage am späten Donnerstagabend mit. Geplant war der Test für 17.00 Uhr in Marseille. Ob der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga kurzfristig Ersatz findet, war zunächst unklar.