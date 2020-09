per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat sein Testspiel gegen Racing Straßburg mit 4:2 (2:2) gewonnen.

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat im fünften Testspiel den vierten Sieg eingefahren. Gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg gewannen die Schwaben 4:2 (2:2) und unterstrichen eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Hansa Rostock ihre gute Form.

Die frühe Führung für Straßburg durch Ludovic Ajorque (9.) korrigierte zunächst Nicolas Gonzalez per Elfmeter (10.), ehe Adrien Thomasson (14.) Racing erneut in Führung brachte. Daniel Didavis Treffer vor dem Pausenpfiff (37.) sowie ein Doppelschlag durch Wataru Endo (52.) und Sasa Kalajdzic (55.) brachten der Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo letztlich den Sieg.

Ein zufriedener Trainer

Dementsprechend zufrieden war der VfB-Trainer nach dem Test auch mit seiner Mannschaft. "In den ersten 30 Minuten haben wir wenig Zugriff gehabt auf das Spiel. Wir sind nicht in unser Spiel reingekommen. Danach fand ich schon dass wir mit der Umstellung besser reingekommen sind, auch höher gepresst haben und eigenen Ballbesitz mehr kreiert haben. Ich habe eine gute zweite Halbzeit gesehen. Deswegen ist es unterm Strich ein gelungener Test", resümierte er am SWR-Mikrofon.

Wie es den drei verletzten VfB-Akteuren Nico Gonzalez, Gregor Kobel und Marc-Oliver Kempf geht, die den Platz vorzeitig verlassen mussten, konnte er noch nicht sagen.

"Ich habe noch keine Diagnose was Nico angeht. Bei Kobel war es eine Vorsichtsmaßnahme und bei Marc ist es ärgerlich, dass er immer wieder Rückschläge erfährt." VfB-Trainer Pellegrino Matarazz

In der Bundesliga empfangen die Stuttgarter am ersten Spieltag der neuen Saison den SC Freiburg (19. September/15.30).