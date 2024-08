Nächster torreicher Test: VfB Stuttgart schlägt Sanfrecce Hiroshima

Der VfB Stuttgart hat sein Testspiel gegen Sanfrecce Hiroshima mit 5:2 (1:0) gewonnen. Dabei liefern sich die Teams im zweiten Abschnitt ein Duell mit offenem Visier.

Damit entscheidet der VfB auch das zweite Testspiel der Japan-Reise für sich. Gegen Kyoto Sanga hatten die Schwaben dank einer spektakulären Aufholjagd mit 5:3 (0:2) gewonnen.

Beim VfB schickte Trainer Sebastian Hoeneß mit Jeff Chabot, Frans Krätzig, Ermedin Demirovic und Justin Diehl vier Neuzugänge von Beginn aufs Feld. Angreifer Diehl bot sich auch die erste Chance des Spiels, doch sein Schlenzer strich am Pfosten vorbei (10. Minute).

Angelo Stiller trifft - Justin Diehl sehr agil

Besser machte es neun Minuten später Angelo Stiller, als er einen abgefälschten Querpass von Jamie Leweling zum 1:0 einschob. Kurz darauf bot sich Demirovic die Chance zum Doppelschlag, sein Schuss aus spitzem Winkel verfehlte das lange Eck jedoch (20.).

Kurz vor der Pause verpasste der agile Diehl den zweiten Stuttgarter Treffer, erneut verfehlte der Angreifer das Tor nur knapp (41.).

Beyaz und Kastanaras lassen VfB jubeln

Mit zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten ging es in die zweite Halbzeit. Den besseren Start erwischten dieses Mal die Japaner. Nach einem Konter traf Yotaro Nakajima zum Ausgleich (55.). In der Folge zog der VfB das Tempo wieder an - und belohnte sich.

Zunächst traf Ömer Beyaz mit einem strammen Distanzschuss zum 2:1 (63.). Fünf Minuten später erhöhte Thomas Kastanaras nach sehenswertem Zuspiel von Neuzugang Nick Woltemade.

Cissé macht den Deckel drauf

Mit viel Tempo und Toren ging es weiter. Sanfrecces Marcos Junior zirkelte in der 76. Minute einen Freistoß aus 19 Metern zum Anschlusstreffer in die Maschen. Kurz darauf stellte Woltemade nach Vorarbeit von Jeong Woo-yeong den alten Abstand wieder her (80.). Den Schlusspunkt setzte der 21-jährige Moussa Cissé in der Nachspielzeit (90.+2).

Welche Erkenntnisse bleiben nach dem Test-Doppelpack? In der Offensive des VfB läuft es bereits richtig gut, woran auch die Neuzugänge ihren Anteil haben. Fünf Gegentore in zwei Spielen belegen jedoch auch, dass die Schwaben an defensiver Stabilität noch zulegen können.