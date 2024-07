VfB Stuttgart schlägt Fortuna Sittard - Demirovic mit Bandage nach Auswechslung

Nach der torlosen Partie gegen den FC Luzern waren die Schwaben im Test gegen Sittard wieder in Torlaune. Viele Neuzugänge taten sich positiv hervor.

Der VfB Stuttgart hat im dritten Testspiel des Sommers den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard mit 3:0 geschlagen. Bei strahlendem Sonnenschein im Heilbronner Frankenstadion zeigte sich das Team von Sebastian Hoeneß über die komplette Spielzeit, die für das Testspiel auf 120 Minuten erweitert wurde, dem Gegner überlegen. Silas (12.), Jamie Leweling (17.) und Justin Diehl (67.) führten den VfB mit ihren Treffern zum Testspielsieg.

VfB-Neuzugang Ermedin Demirovic wurde nach einer engagierten Leistung in der 66. Minute ausgewechselt. Eine Schrecksekunde gab es für die VfB-Fans, als der Rekord-Neuzugang nach seiner Auswechslung am rechten Bein bandagiert wurde. Auch nach dem Spiel machte Demirovic Selfies mit den Fans noch mit der Bandage am Bein. Im Interview mit SWR-Sport gab der Stürmer aber Entwarnung. "Ich glaube ich hab ein, zwei Dinger aufs Bein bekommen, aber wer mich kennt, weiß, dass ich mit Schmerzen leben kann." Es sei "nichts dolles, nichts wildes" und "alles in Ordnung". Die Bandage sei eine Vorsichtsmaßnahme.

Rekord-Einkauf Demirovic mit Bandage am rechten Bein. SWR

Frühes Tor bringt VfB auf die Erfolgsspur

Nach dem Anpfiff dauerte es nicht lange, bis die Schwaben die Verteidigung der Gäste zum ersten mal knackten. In der zwölften Minute nahm der starke Silas eine Flanke von Jamie Leweling im Fünfmeterraum der Fortuna an und jagte den Ball unhaltbar unter die Latte. Wenig später trug sich der Vorlagengeber selbst in die Torschützenliste ein. Nach einer Ecke schoss Leweling den Ball aus kurzer Distanz ins lange Eck (17.). Der Ecke vorangegangen war die erste gefährliche Aktion von VfB-Neuzugang Ermedin Demirovic. Der Rekord-Transfer (21 Millionen Euro Ablöse an Augsburg) wurde durch eine Flanke von Angelo Stiller stark in Szene gesetzt, scheiterte mit einem Kopfball aber an Luuk Koopmans, dem Torhüter der Niederländer (16.).

Die Fortuna aus dem Süden der Niederlande kam mit dem anfangs hohen Tempo der Stuttgarter nicht zurecht. Beim VfB machten die Neuzugänge Jeff Chabot und Frans Krätzig immer wieder durch gute Aktionen auf sich aufmerksam, insgesamt flachte die Partie Mitte der ersten Halbzeit bis zum Pausenpfiff aber stark ab. Das war sicher auch den heißen Temperaturen in Heilbronn geschuldet. Im Frankenstadion herrschten über 30 Grad Celsius.

Maue zweite Hälfte wird durch Einwechslungen belebt

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete. Großchancen blieben aus, das Spiel plätscherte im Mittelfeld vor sich hin. In der 66. Minute tauschte VfB-Trainer Hoeneß dann fünf Spieler aus vor. Unter anderem ersetzte Nick Woltemade den engagierten Demirovic, für Silas kam Justin Diehl. Durch die eingewechselten Spieler kam auch die Torgefahr zurück auf den Platz. Der 20-jährige VfB-Mittelfeldmann Raul Paula scheiterte aus spitzem Winkel noch am Innenpfosten (66.), wenig später schoss VfB-Neuzugang Justin Diehl den Ball aus ähnlicher Position sehenswert zum 3:0 ins Gäste-Tor (67.).

In der Folge zeigten sich dann auch die Gäste vor dem VfB-Strafraum, Stürmer Makan Aiko verfehlte mit seinem Abschluss aber das Gehäuse. Dieses wurde seit der 60. Minute von Ersatz-Keeper Dennis Seimen gehütet, der den beschäftigungslosen Fabian Bredlow ersetzte. Anschließend verwaltete der VfB die Führung, Torgefahr blieb weitgehend aus. Erst in der 30-minütigen Zusatz-Spielzeit konnten sich die Schwaben wieder ernsthaft in der Offensive zeigen. Der Mittelfeldspieler Ömer Beyaz scheiterte aber zwei Mal an Gäste-Torhüter Koopmans (103., 110.). Nach 120 Minuten endete die Partie mit einem 3:0-Sieg für die Schwaben.

Bei hohen Temperaturen in Heilbronn ließ der VfB den Testspielsieg zu keiner Zeit anbrennen. Die Neuzugänge spielten munter mit und zeigten, dass viele Abläufe auf dem Spielfeld bereits zu funktionieren scheinen. Für den VfB Stuttgart geht es kommende Woche auf Japan-Reise. Am 28. Juli steht dort das nächste Vorbereitungsspiel gegen Kyoto Sanga an (12:00 Uhr). Die Saison 2024/2025 startet für die Schwaben dann mit dem Supercup gegen Bayer 04 Leverkusen am 17. August (20:30 Uhr).