Der VfB Stuttgart gewann am Samstagnachmittag den ersten ernsthaften Tests gegen den Schweizer Erstligisten FC St.Gallen mit 3:0. Überragender Torschütze war dabei Hamadi Al Ghaddioui.

Am Ende wurde er von allen geherzt und beglückwünscht. Denn einen Hattrick binnen vier Minuten, das ist wohl selbst einem erfahrenen Stürmer wie Hamadi Al Ghaddioui noch nie gelungen. Der 30-jährige VfB-Angreifer, zur Pause eingewechselt, war mit diesem Husarenstück der gefeierte Spieler beim 3:0 vor 1.300 Fans im Robert-Schlienz-Stadion gegen den FC St.Gallen.

Drei Neuzugänge in der VfB-Startformation

Noch ohne die EM-Fahrer Sasa Kalajdzic, Darko Churlinov sowie den Olympioniken Wataru Endo, dafür aber mit drei Neuzugängen begann der VfB gegen den Schweizer Meisterschafts-Siebten. Im Tor stand der Mainzer Neuzugang Florian Müller, in der Abwehr-Dreierkette agierten zum Anpfiff der neue Japaner Hiroki Ito, Anton und Mavropanos. Im Mittelfeld agierte Stuttgart zunächst mit Massimo, Mola, Karazor, Ahamada, Förster und dem erst 17-jährigen türkischen Neuzugang Ömer Beyaz (von Fenerbahce Istanbul). Als zentrale Spitze spielte der ebenfalls erst 17-jährige Mohamed Sankoh.

Der Japaner Hiroki Ito (VfB Stuttgart) im Testspiel gegen St.Gallen Imago Imago

Erste Chance für Stuttgarts Mo Sankoh

Nach zähem Beginn und einigen gefährlichen Standards der Gäste aus der Schweiz, steigerte sich Stuttgart bis zur Pause. Die Partie hatte hohes Tempo, war intensiv geführt. Bis zur ersten nennenswerten Chance dauerte es allerdings bis zur 30. Minute, als VfB-Stürmer Mo Sankoh nur knapp am St. Galler Tor vorbeizielte. Der schwer vom Ball zu trennende Niederländer war in den ersten 45 Minuten gemeinsam mit dem quirligen Türken Beyaz auf der Zehnerposition der auffälligste Offensivakteur der Schwaben. Bis zur Pause blieb es beim torlosen 0:0.

Blitz-Hattrick von Hamadi Al Ghaddioui

Zur zweiten Hälfte rotierte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo kräftig durch und einer der eingewechselten "Neuen" sorgte sofort für Aufsehen. Mit einem spektakulären Tore-Dreierpack: Hamadi Al Ghaddioui. Der in der vergangenen Saison lange verletzte 30-jährige Stürmer machte binnen vier Minuten drei Treffer! 47. Minute: 1:0 Al Ghaddioui, ein Abstauber nach Pass vom ebenfalls eingewechselten Coulibaly. 50. Minute: 2:0 Al Ghaddioui, wunderbar im Sechzehner freigespielt. 51. Minute: 3:0 Al Ghaddioui, ein Kopfball nach Rechtsflanke von Coulibaly. Im Fußball nennt man das einen lupenreinen Hattrick.

Der frühere Regensburger, der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag beim VfB verlängerte, hat sich damit nachhaltig bei Trainer Matarazzo in Erinnerung gebracht.

Neuzugang Kuol vergab das 4:0

Die in der Abwehr in dieser Phase völlig unsortierten Schweizer, trainiert von Ex-VfB-Jugendtrainer Peter Zeidler, wirkten regelrecht geschockt. Stuttgart spielte nach der Pause zunächst im Dauer-Vorwärtsgang, ehe St.Gallen wieder besser in die Partie fand und auch die neue Nummer eins des VfB, Florian Müller, mehrfach prüfte.

Der Kobel-Nachfolger wirkte sicher und souverän. Zehn Minuten vor dem Ende vergab der schnelle australische Neuzugang Alou Kuol noch das 4:0, als er den Ball am Tor der Schweizer vorbeischob.

Nächster Test am Donnerstag gegen Darmstadt 98

Fazit: Ein gelungener Auftritt des jungen VfB Stuttgart mit einem überragenden dreifachen Knipser Hamadi Al Ghaddioui und einem verdientem 3:0 gegen St.Gallen.

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Den ersten Form-Check hatten die Stuttgarter letzten Dienstag mit 10:1 beim Oberligisten FSV Hollenbach gewonnen. Das nächste Freundschaftsspiel ist am nächsten Donnerstag gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98.