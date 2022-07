Teamcheck VfB Stuttgart: Eine andere Ernsthaftigkeit

Der VfB Stuttgart hat die vergangene Saison analysiert und für die dritte Spielzeit in Folge in der Bundesliga seine Schlüsse gezogen. Dabei fällt ein Wort immer wieder: Haltung.

So lief die vergangene Saison: Spektakel am Anfang und am Ende

Der VfB Stuttgart startete die abgelaufene Spielzeit mit einem furiosen 5:1 gegen Greuther Fürth und der Tabellenführung. Und er beendete sie mit Bierduschen, sich in den Armen liegenden Spielern und ekstatischen Fans, die den Platz stürmten. In letzter Sekunde köpfte Kapitän Wataru Endo das 2:1 gegen den 1. FC Köln und den VfB zum Klassenerhalt. Die Schwaben feierten Platz 15 wie eine Meisterschaft. Trainer Pellegrino Matarazzo fasste später zusammen: "Das kann uns nur stärken."

Doch die Euphorie kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 32 Spiele zwischen dem Spektakel gegen Fürth und der Ekstase gegen Köln Fragen aufwarfen. Warum verletzten sich so viele Spieler? Warum vergab der VfB so viele große Chancen? Warum stimmten Einstellung und Fitness nicht immer? Schließlich stand das Team in der Rückrunde wochenlang auf einem direkten Abstiegsplatz und schien vier Spieltage vor Schluss nach dem 0:2 gegen Hertha BSC den direkten Klassenerhalt verspielt zu haben.

Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat haben ihre Schlüsse gezogen. Sie haben beispielsweise das Trainerteam verstärkt. Außerdem hat Matarazzo angekündigt, seine Haltung zu verändern: Die Saison habe gezeigt, dass jeder Punkt überlebenswichtig sei. Das wolle er von Beginn an ausstrahlen. Im Trainingslager im Allgäu hat er festgestellt, dass sich das auf sein Team überträgt: "Ich habe das Gefühl, dass eine andere Ernsthaftigkeit zu spüren ist. Es gibt wenig Jammern, auch wenn die Beine müde sind."

Zudem hat die Spielzeit, und das hat insbesondere mit Mislintat zu tun, bewiesen, dass der VfB in kritischen Phasen die Ruhe bewahrt. Zu keinem Zeitpunkt hat Mislintat Trainer Matarazzo in Frage gestellt. Diese Besonnenheit wird in der kommenden Saison gefragt sein.

Transfers: Was passiert mit Kalajdzic?

Sven Mislintat bemüht in dieser Transferperiode gerne eine Metapher. Der Markt habe etwas von Domino: Wenn das erste Steinchen fällt, löst es Bewegung im Markt aus, die verzögert in Stuttgart ankommt. Bis es so weit ist, muss sich der VfB gedulden und damit umgehen, das nicht klar ist, ob Sasa Kalajdzic, Borna Sosa und Orel Mangala den Verein verlassen oder nicht. Zumindest bei Mangala deutet alles daraufhin, dass er nach England zu Nottingham Forest wechseln wird. Kalajdzics Berater Sascha Empacher sagte neulich, er wolle Ruhe einkehren lassen und dann könne es eine"große Überraschung" geben. Wie die aussehen könnte, ließ er offen.

Mislintat hat den Kader punktuell verstärkt. Juan José Perea kam vom griechischen Erstligisten PAS Giannina. Er ist der erste Kolumbianer beim VfB Stuttgart und trotzdem nicht ganz fremd. Sein Onkel lebt in Ludwigsburg, als Kind war er deshalb einmal als Fan im Stadion. Damals nahm er sich vor, eines Tages für den VfB aufzulaufen. Mit seiner Schnelligkeit kann der 22-Jährige auf den Flügeln und im Sturmzentrum spielen.

Juan Perea mit neun Jahren und VfB-Schal im Stuttgarter Stadion privat

Zudem hat Mislintat Außenverteidiger Josha Vagnoman, 21, vom Hamburger SV verpflichtet. Er soll die rechte Bahn mit seinem Offensivdrang beleben. Darko Churlinov, der als Leihspieler beim FC Schalke 04 erfolgreich gespielt hat, ist zurück in Stuttgart und hat im Testspiel gegen Valencia überzeugt. Dinos Mavropanos und Hirko Ito hat der VfB fest verpflichtet.

Mislintat hat sich außerdem zur Aufgabe gemacht, den Kader zu verkleinern. Mohamed Sankoh ist für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten Vietesse Arnheim ausgeliehen worden., Roberto Massimo an den portugiesischen Zweitligisten Academica de Viseu. Alexis Tibidi wurde an den österreichischen Bundesligisten SCR Altach, der neuerdings von Miroslav Klose trainiert wird, verliehen. Erik Thommy ist zu Kansas City in die USA gewechselt, Philipp Förster spielt künftig für den VfL Bochum. Omar Marmoush ist nach seiner Leihe zum VfL Wolfsburg zurückgekehrt. RCD Mallorca hat den vom VfB ausgeliehenen Pablo Maffeo fest verpflichtet. Ömer Beyaz wird an Zweitligist Magdeburg ausgeliehen. Der Vertrag von Daniel Didavi wurde nicht verlängert.

Ein Spieler, über den in diesem Sommer viel diskutiert wird, ist Atakan Karazor. Er war auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza festgenommen worden. Mittlerweile ist er gegen Zahlung einer Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden und nach Deutschland zurückgekehrt. "Wir schauen uns das alles in Ruhe an. Der Junge ist noch nicht mal angeklagt, er ist aus der Untersuchungshaft entlassen. Damit ist ganz klar: Er ist unser Spieler, unser Junge, und wenn er trainieren kann, wird er auch wieder trainieren. Und wenn er das gut macht, dann könnte er auch wieder für uns spielen", stellte Mislintat klar.

Der Trainer: Pellegrino Matarazzo und die neue Haltung

Coach Matarazzo hat sich im Trainingslager Abend für Abend über eine "sehr, sehr leckere und schöne Käseplatte" gefreut. Und noch mehr darüber, dass sein Team die richtige Mischung aus Spaß und Seriosität gefunden hat. "Da ist eine sehr gute Lockerheit und Stimmung neben dem Platz. Und auf dem Platz merke ich einen sehr guten Fokus, eine Ernsthaftigkeit."

Matarazzo hat zwei neue Trainer in seinem Team: Jan Schimpchen und Nate Weiss. Schimpchen kam von Benfica Lissabon und ist ein sogenannter Performance-Analyst. Seine Aufgabe besteht darin, die Athletik der Spieler auf das bestmögliche Niveau zu heben und darauf zu achten, dass die Belastung für jeden Spieler individuell optimal gesteuert wird. Im Trainingslager lief er gerne mit einem Tablet in der Hand über den Platz und gab beispielsweise Sprintwerte durch.

Nate Weiss kommt aus dem Nachwuchsbereich des VfB zu den Profis. Er ist Techniktrainer und arbeitet an den Stärken und Schwächen jedes Einzelnen, etwa ob die Fußhaltung beim Passspiel, das Timing beim Flanken oder die Bewegungsabläufe im Strafraum stimmen.

Erwartungen an die Saison: Klassenerhalt ist das Ziel des VfB

"Ich hätte nichts gegen eine Meisterschaft", sagte Trainer Matarazzo am Rande des Trainingsauftaktes scherzhaft. Realistisch betrachtet geht es für den VfB darum, die Klasse zu halten. Das ist das oberste Ziel. Der Wunsch der Fans ist, dass sie weniger zittern müssen als in der Vorsaison. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Euphorie des letzten Spieltags der vergangenen Saison und das Zeichen, das davon ausging, nämlich dass sich Ruhe und Beharrlichkeit auszahlen, in die neue Spielzeit reicht. "Nicht nur für die Mannschaft, auch für den gesamten Verein dürfte das Köln-Spiel ein Klick-Moment gewesen sein. Es war eine Belohnung, alte Werte zu festigen, zu leben, zusammenzuhalten, in den Spiegel zu schauen und nicht aus dem Fenster, wenn es um die Fehleranalyse geht", sagte Mislintat.

58.453 Fans, die gegen Köln das Stadion zum wackeln brachten, wird der VfB nicht mehr begrüßen dürfen. Die Heimspielstätte wird zur Heim-EM 2024 modernisiert. Während der Umbauten, die parallel zum Spielbetrieb stattfinden, reduziert sich die Zuschauerkapazität von bisher 60.483 Plätzen um knapp 10.000 Plätze.

Das soll aber keine zusätzliche Schwierigkeit sein. Auch nicht, dass mit dem FC Schalke 04 und Werder Bremen zwei namhafte Aufsteiger die Liga komplettieren, womöglich gar verstärken. "Unser Fokus liegt darauf, unsere maximale Leistung abzurufen", sagte Matarazzo. Das habe mit den anderen Teams nichts zu tun.

Interessant wird beim VfB zu sehen sein, welche Rollen die Spieler einnehmen, die in der Vergangenheit eher zur zweiten Reihe gehörten, ausgeliehen oder länger verletzt waren. Naouirou Ahamada beispielsweise gilt als Gewinner der Vorbereitung, muss seine Leistung aber bestätigen, wenn er in Pflichtspielen die Chance bekommt. Die Fans freuen sich außerdem auf Silas Katompa Mvumpa, der nach mehreren Verletzungen wieder voller Spielfreude ist. Fünf Siege in fünf Testspielen bestätigen, dass die Schwaben in Form sind. Aber auch ein gelungener Start muss keine sorgenfreie Saison bedeuten, das hat der VfB gelernt.