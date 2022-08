Sven Mislintat adelt den SC Freiburg

Vor dem Bundesliga-Duell zwischen Stuttgart und Freiburg ist es ruhig. Die Kräfteverhältnisse sind zu klar. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat sieht in Freiburg einen Club, der die Etablierten herausfordert.

Sven Mislintat weiß, was er sagt. Und er kennt die Wirkung seiner Worte. Die Frage zum nächsten VfB-Gegner SC Freiburg, nutzt er auch, um entscheidende Probleme der Bundesliga anzusprechen. Der Sport-Club sei das Beispiel dafür, "dass man sich noch was erarbeiten kann". In einer Branche, in der die Kräfteverhältnisse immer einseitiger werden und die Distanz zwischen Groß und Klein mit dem Wort Kluft kaum noch treffend beschrieben werden kann.

Freiburg als Gegenpol zu "Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim"

Der VfB-Sportdirektor nennt die Probleme beim Namen: Clubs, die "fast eine Ownership" haben. Also Clubs, die einem reichen Menschen oder einem Unternehmen zuzuordnen sind. "Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim", zählt Mislintat auf und ergänzt, die "unfassbaren Ressourcen" der Clubs, die auch noch international spielen - wie Borussia Dortmund oder Bayern München. Die Frage zum nächsten Gegner nutzt Mislintat, um in diese Kerbe der sozialen oder eher finanziellen Ungerechtigkeit zu schlagen.

Dabei behält Mislintat den Blick auf den Gegenpol, auf die "Vorbildfunktion" des SC Freiburg. Als Dortmunder, der sich inzwischen im Schwäbischen eingelebt hat, könne er das offen aussprechen. "Ihr Stadion ist bezahlt und schon gebaut. Sie können Transfers machen. Es ist ein völlig gesunder Verein." Qualitätsmerkmale, die auf den VfB Stuttgart aktuell nicht zutreffen. Die Kräfteverhältnisse in Baden-Württemberg, so verrät es Mislintats offene Demut, haben sich verschoben.

Kräfteverhältnisse auf den Kopf gestellt

Sprach Freiburg-Trainer Christian Streich jahrelang ehrfurchtsvoll von der guten, vorbildlichen Jugendarbeit in Stuttgart, zielt die Lobhudelei heute von der Landeshauptstadt in Richtung Breisgau. Der VfB Stuttgart hat den Anschluss verloren. Freiburg spielt seit 2016 durchgehend erstklassig, in dieser Saison sogar international. Der VfB pendelt aktuell da, wo Freiburg sich selbst jahrelang gesehen hat: Zwischen erster und zweiter Liga. In Freiburg genießen sie das in aller Stille.

Freiburg hat das erreicht, was sie in Stuttgart als langfristige Ziele definiert haben. Freiburg nervt und fordert die Etablierten. Der Abstieg ist - auch wenn sie es in Freiburg gerne anders definieren - in weite Ferne gerückt. Neureiche Vereine wie Wolfsburg und Berlin können Freiburg aktuell nicht das Wasser reichen. Auch deswegen sagt Mislintat: "Freiburg darf weiter Beispiel sein. Und deswegen: nicht nur Respekt, sondern auch richtig Anerkennung, für das, was geleistet wird."

Keiner will der Favorit sein

Am Samstagnachmittag werden beide Seiten mit großem Respekt über den Gegner reden. Beide werden versuchen, sich die Favoritenrolle zuzuschieben. Der letzte Stuttgarter Bundesliga-Sieg gegen Freiburg liegt mehr als vier Jahre zurück (2:1 am 16.03.2018). Um das wieder regelmäßig zu schaffen, müsste der VfB wohl einen Teil der Freiburger Arbeit erfolgreich kopieren. Erst, wenn der große VfB wieder sportlich an Freiburg vorbeizieht, wird es auch wieder lauter vor den direkten Duellen.