Serhou Guirassy wird dem VfB Stuttgart wochenlang fehlen

Serhou Guirassy hat eine Sehne im Adduktorenbereich eingerissen. Damit muss der VfB Stuttgart wochenlang auf seinen besten Stürmer verzichten - mitten im Abstiegskampf.

Bereits in der 25. Minute musste Serhou Guirassy vom Feld. Der beste Stürmer des VfB Stuttgart hatte sich an den Adduktoren verletzt und konnte nicht mehr weitermachen. Der 26-jährige Franzose machte Platz für Luca Pfeiffer. Seine Torgefährlichkeit wurde bei der 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen schmerzlich vermisst. "Es gab einen kleinen Bruch nach der verletzungsbedingten Auswechselung von Guirassy", sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia nach dem Spiel am SWR-Mikrofon.

Guirassy mit Sehneneinriss im Adduktorenbereich

Die genaue Diagnose hatte der Trainer zu diesem Zeitpunkt noch nicht parat. Erst die radiologische Untersuchung am Montagvormittag per MRT gab Aufschluss - einerseits über die Verletzung selbst, andererseits wie lange Guirassy dem VfB Stuttgart genau fehlen wird. Das Ergebnis: ein Sehneneinriss im Adduktorenbereich und damit mehrere Wochen Pause. Das gab der Verein am Montag via Twitter bekannt.

VfB Stuttgart ohne "Lebensversicherung" im Abstiegskampf

Damit muss der VfB Stuttgart mitten im Abstiegskampf auf seinen besten Stürmer verzichten. Denn Guirassy hat bereits sechs Treffer erzielt - doppelt so viele, wie Wataru Endo, Chris Führich und Silas Katompa Mvumpa, die jeweils auf drei Tore kommen. Ein heftiger Rückschlag für die Schwaben, die mit aktuell 16 Punkten auf dem Relegationsplatz stehen.