per Mail teilen

Am Samstag (16 Uhr) testet der VfB Stuttgart gegen die Franzosen von Racing Straßburg für den Liga- und Pokal-Auftakt. Die Partie wird live im SWR Fernsehen übertragen. Stuttgart und Straßburg, das ist fußballerisch eine ganz besondere Beziehung.

Wenn man an die französische Ligue 1 denkt, fallen einem sofort Paris St. Germain oder Olympique Marseille ein. Dabei lohnt es sich durchaus mal, einen genaueren Blick auf den Racing Club de Strasbourg Alsace zu werfen. 1906 gegründet, französischer Meister 1979, dreimaliger französischer Pokalsieger, Meister und Ausbildungsstätte sowie Arbeitgeber für viele renommierte Spieler!

Illustre Namen

Arsène Wenger, Schalke-Legende Stan Libuda oder auch Welt- und Europameister wie Frank Leboeuf oder Youri Djorkaeff trugen das Trikot von Racing Straßburg. Ebenso die paraguayische Torwartlegende José Luis Félix Chilavert. Auch baden-württembergische und rheinland-pfälzische Vereine waren häufig mit Racing im Spieleraustausch.

Bereits 1934 wechselte Oskar "Ossi" Rohr zu Racing Straßburg. Der Mannheimer galt als Torjäger mit einer großen Zukunft. In vier A-Länderspielen hatte er fünf Tore geschossen. Als Dank für seine Vertragsunterzeichnung bekam Oskar Rohr ein Citroen Cabriolet geschenkt. "Handgeld" gab es also damals schon!

Enge Bindung zum Fußball-Südwesten

Der 1. FC Kaiserslautern, der Karlsruher SC, der SC Freiburg und natürlich auch der VfB Stuttgart haben seit vielen Jahren immer wieder Spieler von Racing Straßburg verpflichtet.

Eine lebende Legende ist natürlich Gilbert Gress. In Straßburg geboren, spielte er sechs Jahre lang für seinen Heimatverein, ehe er zum VfB Stuttgart wechselte und 149 Spiele im Trikot der Schwaben absolvierte. Er war der erste Franzose überhaupt, der in der Fußball-Bundesliga spielte.

Der "Engel von der Mainau"

Neun Jahre nach seinem Engagement beim VfB feierte der "Engel von der Mainau" als Trainer von Racing Straßburg den einzigen Meistertitel in der Geschichte des Vereins. Allgemein war der VfB Stuttgart immer wieder ein dankbarer Abnehmer von Spielern aus dem nahen Elsass. 1981 kam Didier Six von Straßburg nach Stuttgart. Ein erfolgreicher Deal für den VfB, denn der Europameister von 1984 erzielte in 59 Spielen stolze 23 Tore für die Roten. Aus heutiger Sicht ein absoluter Königstransfer.

Arthur Boka - "Der afrikanische Roberto Carlos"

Unvergessen ist auch ein nur 1,66 Meter großer Verteidiger, der 2006 von Straßburg zum VfB kam. Sein Spitzname: "Der afrikanische Roberto Carlos". Sein richtiger Name: Arthur Ètienne Boka. Der Ivorer spielte viele Jahre für den VfB Stuttgart. Erst 2014, nach 154 Spielen, verließ er den VfB Richtung Málaga.

Nicht ganz so erfolgreich verlief die Arbeitszeit des ehemaligen Straßburg Spielers Danijel Ljuboja beim VfB Stuttgart. Der Serbe spielte nur eine Saison für die Schwaben, wurde dann zum HSV und nach Wolfsburg ausgeliehen. Nach seiner sehr kurzen Rückkehr zum VfB entschuldigte sich Ljuboja öffentlich im Rahmen der Saisoneröffnung der Stuttgarter bei den Fans für seine Fehler.

"Wundermann" Sundermann

Einer, der nie bei Racing Straßburg gekickt hat, aber sowohl beim elsässischen Erstligisten als auch beim VfB Stuttgart als Trainer aktiv war, ist Jürgen Sundermann. Stuttgarts "Wundermann" schob Racing Straßburg quasi zwischen seine Engagements beim VfB, für den er insgesamt dreimal als Trainer aktiv war. Von 1983 bis 1985 trainierte er den RC und schickte dem VfB damals aus dem Elsass Glückwünsche zur gewonnen Meisterschaft 1984.

Und da Jürgen Sundermanns Verbindung zum VfB noch immer eng war, verpflichtete er 1984 den frisch gebackenen Deutschen Meister Walter Kelsch. Wechsel funktionieren also durchaus in beide Richtungen.

Es gibt noch weitere Spieler wie Alexander Farnerud, Mamadou Bah oder Karim Haggui, die für einen jahrelangen erfolgreichen Austausch zwischen den beiden Klubs stehen.

Der Racing Club de Strasbourg Alsace, so heißt der Verein seit 2012 offiziell, ist definitiv ein Club mit viel Historie und nicht zuletzt auch aufgrund seiner Nähe zu Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sicherlich auch in Zukunft eine gute Adresse zum Spieleraustausch. Dieser Tradition steht auch zukünftig nichts im Wege, ganz im Gegenteil, denn mit Marc Keller ist ein ehemaliger KSC Spieler Präsident des Vereins.