Nach dem eskalierten Konflikt zwischen Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger und Vereinspräsident Claus Vogt, kehrt beim VfB Stuttgart weiterhin keine Ruhe ein. Nun äußern sich auch die Fans des Bundesligisten.

In einem einseitigen Statement drückt der Fanausschuss seinen Unmut über die jüngsten Entwicklungen beim VfB aus. Von maßloser Enttäuschung ist die Rede, Enttäuschung über die Bildung von Lagern innerhalb des Vereins, welche "Fans und Mitglieder zwischen Kampagne und Gegenkampagne zerreiben".

Die Fans wollen keine "abstruse Doppelfunktion"

Die Fanvertretung kritisiert vor allem die fehlende Rückendeckung für Vereinspräsident Claus Vogt. Vergangene Woche hatte der Vorstandsvorsitzende der VfB-AG Thomas Hitzlsperger überraschend angekündigt, bei der Mitgliederversammlung des VfB im März auch für das Präsidentenamt des Vereins kandidieren zu wollen. Diese Aufhebung der beschlossenen Gewaltenteilung zwischen e.V. und AG bricht laut den Fans mit "Versprechen, Erwartungen und Beschlüssen". Rückendeckung für Vogt wäre daher "dringend angebracht um weiteren Schaden vom VfB abzuwenden".

Die Stimmung beim VfB könnte zum Jahreswechsel besser sein. Imago Pressefoto Baumann

Über allem schwebt die Datenaffäre

Die mögliche Doppelfunktion des Präsidenten und des Vorstandsvorsitzenden, beschäftigt die VfB-Fans auch vor dem Hintergrund der noch nicht vollständig aufgearbeiteten Datenaffäre. Ein derartiges Machtzentrum stehe "im Verdacht, die Ermittlungen in der Datenaffäre zu beenden oder zumindest eingrenzen zu können", so die Fanvertreterinnen und Fanvertreter in ihrer Stellungnahme. Präsident Vogt hatte die Aufarbeitung der Geschehnisse rund um die Ausgliederung der Profisparte im Jahr 2016 in hohem Maße priorisiert.

Der aktuelle Stand im Machtkampf zwischen Vogt und Hitzlsperger Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand Hitzlsperger hatte in einem offenen Brief Präsident Vogt heftig kritisiert. Die Replik von Vogt folgte prompt. Kurz vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig (0:1) veröffentlichen dann beide Protagonisten Statements bei Twitter, in denen von einem "Gespräch unter Männern" die Rede war. Über den Inhalt des Gesprächs ist bislang nichts bekannt, sowohl Vogt als auch Hitzlsperger wollten auf Anfrage von SWR Sport nichts dazu sagen. Zuletzt hatte der hat der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart eine Anwaltskanzlei beauftragt, um Hitzlspergers Bewerbung für das Präsidentenamt des e.V rechtlich zu prüfen.

Die Fans fordern eine Verschiebung der Mitgliederversammlung

Ruhe wird beim VfB so schnell nicht einkehren. Die Vertreter der Anhänger des Clubs sehen daher den Vereinsbeirat in der Pflicht, die für März angedachte Mitgliederversammlung zu verschieben. Zum einen um die geplanten Präsidenschaftswahlen nicht über "im Raum stehende Vorwürfe" abhalten zu müssen, zum anderen um durch eine Verlegung in "wärmere Monate" eine Onlineversammlung zu vermeiden. Egal wann und in welcher Form, es wird viel auf dem Spiel stehen, wenn die Mitglieder den nächsten Präsidenten des VfB Stuttgart wählen.