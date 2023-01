Mit Ömer Beyaz an Bord - der VfB auf dem Weg nach Marbella

Der VfB Stuttgart ist ins Trainingslager nach Marbella gestartet. In Südspanien will der neue Trainer Bruno Labbadia das Team intensiv auf die Rückrunde vorbereiten.

High Noon in Stuttgart. Heute Mittag flog der VfB nach Malaga. Von dort aus ging es mit dem Bus die rund 50 Kilometer entlang der Costa del Sol ins zwölftägige Trainingscamp nach Marbella. Das aktuelle Wetter: Teils bewölkt bei frühlingshaften 18 Grad.

Die Stuttgarter kennen sich in dieser sonnig-angenehmen Ecke Andalusiens bestens aus, schon im vergangenen Jahr verpasste sich das VfB-Team im Winter in Marbella den Feinschliff für die Rückrunde. Wohnen werden die Schwaben in einem Golf-Hotel bei San Pedro de Alcantara. Trainiert wird auf einer großzügigen Fußball-Anlage, in der sich auch die Bundesliga-Konkurrenten von Mainz 05 (ab MIttwoch) und Borussia Dortmund (ab Freitag) vorbereiten.

Bruno Labbadia verlängerte das Camp um vier Tage

Der neue Trainer Bruno Labbadia hatte das Camp in Marbella vier Tage verlängern lassen, um noch zielgerichteter an den Defiziten der Mannschaft arbeiten zu können. "Wir fahren etwas früher, weil wir uns dann in der Sonne einfach noch mal ein bisschen anders Dinge erarbeiten können", sagte der Coach. Unter anderem an Standardsituationen und "taktischen Dingen, bei denen die Spieler viel stehen müssen" wolle man in Spanien arbeiten, so Labbadia.

Labbadia rettete den VfB schon einmal vor dem Abstieg

Der 56-jährige gebürtige Darmstädter betreute bereits von 2010 bis 2013 mit Erfolg den VfB und rettete die Stuttgarter damals in seiner ersten Saison am Neckar vor dem drohenden Abstieg. Aktuell stehen die Schwaben mit nur 14 Punkten aus 15 Bundesligaspielen auf Relegationsplatz 16. Der Vorsprung auf den 17. Bochum und damit auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt nur einem Zähler Vorsprung.

Auch Chris Führich und Ömer Beyaz in Marbella mit dabei

Mit an Bord Richtung Marbella sind (fast) alle Spieler des aktuellen Kaders, wie ein Sprecher des VfB gegenüber SWR Sport bestätigte. Also auch Offensivspieler Chris Führich, der zuletzt die WM-Pause für zwei kleinere Operationen genutzt hatte. Führich soll in Marbella seine Reha fortsetzen und dabei auch wieder an das Mannschaftstraining herangeführt werden.

Dem neuen Coach präsentieren kann sich auch der Türke Ömer Beyaz. Der Leihvertrag mit dem Zweitligisten SC Magdeburg und dem 20-jährigen Mittelfeldspieler wurde jetzt auch offiziell beendet, wie der VfB am Montagmittag mittteilte. Damit steht Beyaz (vorerst) wieder im Kader der Stuttgarter.

Mit dabei in Spanien sind auch die beiden japanischen WM-Fahrer Wataru Endo und Hiroki Ito, die bereits vor Weihnachten wieder ins Training in Stuttgart eingestiegen waren. Erst ein paar Tage später wird dagegen der kroatische WM-Dritte Borna Sosa in Spanien einfliegen. Der Linksverteidiger genießt noch Extra-Urlaub.

Zwei Testspiele gegen Sion und Prag

In Marbella stehen neben den täglichen Trainingseinheiten auch zwei Testspiele gegen den FC Sion aus der Schweiz (8. Januar) und die Tschechen von Sparta Prag (12. Januar) auf dem Programm. Für den 13. Januar ist die Rückkehr nach Deutschland geplant, ehe am 21. Januar mit dem Heimspiel mit Mainz 05 (15:30 Uhr) das erste Bundesligaduell in diesem Kalenderjahr ansteht.