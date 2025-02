Überraschung in der 3. Liga: VfB Stuttgart II schlägt Tabellenführer Cottbus

Der VfB Stuttgart II hat im Abstiegskampf der 3. Liga einen wichtigen Sieg gefeiert. Am 25. Spieltag schlugen die Schwaben Tabellenführer Energie Cottbus mit 2:0 (0:0).

Der VfB Stuttgart II hat gegen Energie Cottbus einen wichtigen Sieg in der 3. Liga gefeiert. Dank eines Doppelpacks von Wahid Faghir (74. Minute/90.+1) setzten sich die Schwaben gegen den Tabellenführer mit 2:0 durch. Für Cottbus ist die Niederlage ein Rückschlag im Aufstiegsrennen. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz bleibt aber mit einem Vorsprung von drei Punkten und insgesamt 48 Zählern Erster. Stuttgart liegt mit nun 28 Punkten auf Rang 17.

Elias Bethke rettet gegen Thomas Kastanaras

Den ersten Hochkaräter der Partie hatte VfB-Angreifer Thomas Kastanaras in der 16. Minute, als er halbrechts völlig frei im Cottbuser Strafraum an Energie-Keeper Elias Bethke scheiterte. Wenig später war Bethke erneut zur Stelle, als er einen 18-Meter-Schuss von Luca Mack parierte (18.).

Dennis Seimen mit Monsterparade gegen Tolcay Cigerci

Auf der Gegenseite kamen die Gäste nach knapp 20 Minuten etwas besser ins Spiel. Energie-Kapitän Axel Borgmann scheiterte aus spitzem Winkel an VfB-Torhüter Dennis Seimen (25.). Nach einem Stuttgarter Ballverlust im Mittelfeld hatte Cottbus dann die große Chance auf die Führung. Timmy Thiele schickte Phil Halbauer steil, der Mittelfeldspieler scheiterte am stark reagierenden Seimen. Der Abpraller kam zu Tolcay Cigerci, dessen Nachschuss der junge Keeper mit einer Monsterparade abwehrte.

Timmy Thieles Kopfball geht an die Latte

Dann war wieder der VfB Stuttgart II an der Reihe. Auf der rechten Seite setzte sich Offensivspieler Jarzinho Malanga stark gegen Niko Bretschneider durch und passte nach Innen. Dort nahm Kastanaras den Ball direkt - allerdings schoss er direkt in die Arme von Bethke (36.). Fast im Gegenzug flankte Halbauer auf Thiele, dessen Kopfball an die Oberkante der Latte ging (38.).

In der zweiten Halbzeit nahmen beide Teams zunächst etwas Tempo heraus. Cottbus hatte mehr Ballbesitz als der VfB, die Schwaben lauerten auf Ballgewinne und Konter. Klare Chancen blieben aber lange Zeit Mangelware.

Joker Wahid Faghir netzt für den VfB Stuttgart II

In der 74. Minute wurde dann der für Kastanaras eingewechselte Faghir mit einem starken Steckpass von Laurin Ulrich freigespielt. Der Joker umkurvte Bethke und schob aus spitzem Winkel zum 1:0 für den VfB ein. Nur zwei Minuten später traf der Däne erneut - stand nach Pass von Nicolas Sessa aber ganz knapp im Abseits, sodass das Tor zurückgenommen wurde.

Cottbus warf nun alles nach vorne. Cigerci kam in der 83. Minute nach Vorlage von Erik Engelhardt zu einer guten Gelegenheit, doch Samuele di Benedetto rettete in höchster Not und klärte zur Ecke. Viel mehr fiel Energie allerdings nicht ein. Stuttgart indes machte in der Nachspielzeit alles klar. Ulrich bediente von der rechten Seite aus Faghir, der den Doppelpack schnürte und zum 2:0 traf (90.+1).

Der VfB II ist somit seit drei Spielen ungeschlagen. Umso bemerkenswerter, denn in diesen drei Partien ging es gegen die Spitzenteams Dresden (2:1), Ingolstadt (1:1) und eben Energie Cottbus.

Für die Lausitzer geht es nächsten Samstag (01.03., 14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück weiter. Der VfB Stuttgart muss einen Tag später bei Arminia Bielefeld (02.03., 19:30 Uhr) ran.