Der VfB Stuttgart hat am 28. Spieltag der Bundesliga gegen Borussia Dortmund mit 2:3 (1:0) verloren und damit die Chance verpasst, in der Tabelle zum Konkurrenten aufzuschließen.

Treffsicher zeigte sich einmal mehr Torjäger Sasa Kalajdzic, der den VfB in der 17. Minute nach Vorarbeit von Linksverteidiger Borna Sosa per Kopfball-Bogenlampe in Führung brachte.

BVB dreht das Spiel nach der Pause

Kurz nach dem Seitenwechsel besorgte Jude Bellingham den Ausgleich für den BVB (47.). Nur fünf Minuten später drehte Marco Reus die Partie zugunsten der Gäste.

In der 78. Minute schloss der eingewechselte Daniel Didavi einen tollen Konter des VfB zum 2:2 ab. Doch der BVB antwortete postwendend mit dem 3:2 durch Ansgar Knauff (80.).

TV-Tipp Das Spiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund ist auch Thema am Sonntag, 11. April um 21:45 Uhr bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Zu Gast im Studio: Andreas Buck, Ex-VfB-Spieler und Meister 1992.

Stuttgart ist nach der Niederlage Tabellenneunter, Dortmund rückt auf den 5. Tabellenplatz vor.