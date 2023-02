per Mail teilen

Borna Sosa gehört beim 1:2 (0:2) beim FC Schake 04 erneut zu den Aktivposten beim VfB Stuttgart. Doch in zwei Situationen sieht der Kroate alt aus.

Unermüdlich trieb Borna Sosa in der zweiten Halbzeit das Spiel des VfB Stuttgart beim Kellerduell auf Schalke an. In der 63. Minute gelang ihm der 1:2-Anschlusstreffer, der die Schwaben noch einmal Hoffnung schöpfen ließ. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt hatten die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia nach einer desolaten ersten Halbzeit das Spiel praktisch bereits verloren. Und Sosa hatte bei beiden Gegentoren nicht gut ausgesehen.

Zunächst entwischte ihm Gegenspieler Dominick Drexler, der in der 10. Minute somit aus kurzer Distanz zur Schalker Führung einköpfen konnte. Vor dem 2:0 durch Marius Bülter ließ sich Sosa dann auf seiner linken Abwehrseite von Rodrigo Zalazar abhängen. Die Hereingabe des Uruguyers veredelte Bülter mit der Hacke (40.).

Sosa nimmt Stellung zu Gegentoren

Sosa zollte dem Gegner nach dem Abpfiff Respekt. Beides seien "super Tore" gewesen, sagte er im ARD-Interview. "Vor dem ersten Tor war es eine super Flanke, die sehr schwer zu verteidigen war."

Vor dem zweiten Gegentreffer sei er nicht mehr dazu gekommen, die Hereingabe zu blocken, da er zunächst einen anderen Gegenspieler gehabt habe. "Solche Situationen gibt es tausend Mal im Spiel und es passiert kein Tor. Dann reden wir nicht über diese Situation."

Labbadia nimmt gesamtes VfB-Team in die Pflicht

Coach Labbadia stellte nach dem Spiel fest, dass "Schalke sehr einfach zu den Toren" gekommen sei, stellte aber klar, dass der VfB die Gegentreffer im Kollektiv ermöglicht hatte. "Es war nicht nur Borna. Erstens verteidigen wir auf der rechten Seite nicht nach vorne und warten nur ab. Dann haben wir die Flanke zugelassen, weil wir einfach nur im Raum gestanden haben. Und drittens behält Borna nicht die Innenbahn - die er gehabt hat", sagte der VfB-Trainer.

Auch beim zweiten Treffer nahm Labbadia die gesamte Mannschaft in die Verantwortung. "Im Endeffekt war das zweite Gegentor fast genauso. Da haben wir keinen Druck auf den Ball gemacht und es verpasst, vielleicht mal abgezockt ein taktisches Foul zu machen", sagte der 57-Jährige.

Nach dem Wechsel steigerte sich Sosa wie das gesamte VfB-Team. Sein Anschlusstreffer durch einen an sich harmlosen Distanzschuss, den Schalke-Keeper Ralf Fährmann passieren ließ, war letztlich jedoch nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Sosa fehlt gegen den FC Bayern gesperrt

Zu allem Überfluss handelte sich Sosa seine fünfte Gelbe Karte ein und fehlt damit in der kommenden Woche gesperrt. Das dürfte die Aufgabe des VfB gegen Rekordmeister Bayern München (4. März, 18:30 Uhr) nicht einfacher machen.

Dabei sind die Schwaben mehr denn je auf Zählbares angewiesen. Mit 19 Punkten steht der VfB auf Platz 15 punktgleich mit der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum, die den Relegationsrang und den ersten Abstiegsplatz belegen.