Der Sommerfahrplan des VfB Stuttgart

Nach dem Pokalsieg will der VfB den Schwung und die Energie in die neue Saison mitnehmen. Ab dem 9. Juli bereitet sich die Mannschaft auf die kommende Spielzeit vor.

Die Feier des DFB-Pokalsiegs ist gerade einmal zwei Wochen her und doch steht schon der Blick in die Zukunft an, denn auch in der kommenden Saison möchte der VfB Stuttgart erfolgreich Fußball spielen. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß kommt am 7. und 8. Juli das erste Mal zusammen und absolviert diverse leistungsdiagnostische Tests. Am 9. Juli geht es dann das erste Mal auf den Trainingsplatz am VfB-Clubzentrum. Welche Trainingseinheiten öffentlich sind, gibt der Verein noch bekannt.

Das erste Testspiel findet am Samstag, 12. Juli um 14.30 Uhr in Fellbach statt. Der SV Fellbach freut sich bereits auf dieses besondere Aufeinandertreffen.

Trainingslager am Tegernsee

In der Vorbereitung warten neben einigen Testspielen auch ein siebentägiges Trainingslager am Tegernsee in Rottach-Egern vom 28. Juli bis 3. August auf die Spieler. Testspiele in diesem Zeitraum werden noch terminiert und veröffentlicht.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und Stürmer Nick Woltemade bereiten sich ab dem 9. Juli auf die neue Saison vor. IMAGO Sportfoto Rudel

Am 9. August feiert der VfB seine diesjährige Saisoneröffnung. In der Stuttgarter Arena wartet neben einem Familienfest die Partie gegen den italienischen Pokalsieger FC Bologna auf die Fans. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Bereits sieben Tage später, am 16. August, findet der "Franz Beckenbauer Supercup" in Stuttgart statt. Gegner ist der amtierende deutsche Meister: FC Bayern München.

Nachholtermin im DFB-Pokal



Die erste Runde des DFB-Pokals spielt der VfB auf Grund des DFL-Supercups erst am Dienstag, 26. August oder Mittwoch, 27. August. Die Bundesligasaison wird am Wochenende des 22.-24. August eingeläutet und in der Europa League geht es ab dem 24. oder 25. September los.