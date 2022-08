Bundesliga-Countdown: Es bleibt schwierig für den VfB Stuttgart

Sasa Kalajdzic und Borna Sosa haben noch nicht entschieden, ob sie gehen oder bleiben. Der VfB Stuttgart wird somit zur sportlichen Wundertüte. Fest steht: Auch in der neuen Saison muss der VfB um den Klassenerhalt kämpfen.

So lange das Transferfenster noch offen ist, bin ich mir nicht sicher was ich vom VfB Stuttgart halten soll. Mit Torjäger Sasa Kalajdzic und Flügelspieler Borna Sosa werden sie sicher eine gute Saison spielen. Die beiden garantieren Tore, die die Schwaben am Ende souverän in der Liga halten würden. Sollten die beiden gehen, wird es schwierig. Zumal Sosa die gesamte Vorbereitung wegen Adduktoren-Problemen verpasste.

Wieder nur junge Wilde?

Der Kader besteht dann wieder nur aus jungen, talentierten Profis mit wenig Erfahrung. Das könnte, wie schon im Vorjahr, zur Zitterpartie werden. Mit Luca Pfeiffer haben sie ein Kalajdzic-Double geholt. Auch fast zwei Meter groß - ein technisch starker Stoßstürmer, der Hoffnung macht. Die vergangene Saison und der emotionale Sieg gegen Köln haben sicherlich positive Spuren hinterlassen. Ich denke, der VfB wird wieder kämpfen müssen, um die Klasse zu halten - vom Gegenteil lasse ich mich gerne überzeugen.