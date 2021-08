per Mail teilen

Der VfB Stuttgart spielt zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Greuther Fürth. 22.000 Karten wurden den Fans angeboten. Wir haben beobachtet, wie es den Anhängern bei ihrem Stadionbesuch nach längerer Abstinenz ergeht.

Die Sonne brennt, und es riecht nach Bratwurst. Es ist kurz vor 15.30 Uhr vor der Stuttgarter Arena. Die Fans drängen zu den Eingängen. Aber irgendwie ist etwas anders als früher. Aus den großen Lautsprechern hallt immer wieder eine Durchsage: "Liebe Stadionbesucher, bitte halten Sie zur Einlasskontrolle alle wichtigen Dokumente bereit.“ Denn in Stuttgart gilt, anders als in anderen Bundesliga-Stadien, die 3G-Regel - geimpft, getestet oder genesen. Alle, die ins Stadion wollen, brauchen einen entsprechenden Nachweis.

Lukas und Benny aus dem Westerwald stört das nicht. "Wir sind um 6.30 Uhr losgefahren. Es lohnt sich einfach", sagt Benny. "Wir sind geimpft. Natürlich entscheidet das jeder für sich. Aber es bringt die Gesellschaft weiter, den Fußball und auch den Amateursport." Beide kicken auch selbst, zum Bundesligastart aber geht der VfB vor.

"Ich freue mich, viele Leute wieder zu sehen"

Sorgen machen sie sich nicht. "Natürlich ist das ungewohnt, wieder unter so vielen Menschen zu sein", verrät Lukas. "Aber ich bin geimpft und fühle mich sicher." So geht es auch Dietmar aus Waiblingen. Er hat in den Monaten ohne Fußball viel vermisst – die Menschen, die Begegnungen und vor allem das Stadionerlebnis. "Ich freue mich einfach, viele Leute wieder zu sehen." Seinen Impfnachweis hat er auf seinem Handy. "Alles digital“, sagt er.

Für ihn ist das Impfen eine Selbstverständlichkeit. "Ich habe mich impfen lassen und habe auch keine Bedenken“, erzählt er. "Alle, die weit in den Urlaub fliegen, lassen sich ja auch gegen andere Dinge impfen. Wenn wir wieder ein normales Leben leben wollen, dann kommen wir daran auch bei Corona einfach nicht vorbei.“

Diskussionen um die Regeln

So geht es auch den Volunteers. Sie achten darauf, dass alle nach längerer Stadion-Abstinenz den richtigen Weg finden - und dass die 3G-Regeln eingehalten werden. "Wir erinnern an die Regeln, aber auch an den Mund-Nasen-Schutz, damit die Einlasskontrolle schneller geht", sagt Susanne aus Ostfildern. "Alle sind diszipliniert und haben Bock aufs Stadion."

Dass das Stadion dennoch nicht ganz ausverkauft ist (22.000 Karten waren in den Verkauf gekommen), kann sie nachvollziehen. "Viele haben einfach noch Bedenken. Und außerdem sind ja auch noch Sommerferien." Sie aber würde das Stadionerlebnis auf keinen Fall missen wollen. "Ich freue mich einfach so, hier zu sein." Denn auch die Volunteers dürfen ins Stadion, wenn alle Fans drin sind.

Endlich wieder Stadion

Dass künftig vielleicht all jene, die nicht geimpft oder genesen sind, noch viel mehr verpassen könnten, falls sich die 2G-Regel (nur noch Geimpfte und Genesene dürfen ins Stadion) durchsetzen sollte, ist für Susanne nicht optimal. "Ich finde die 3G-Regel gut, das gibt einfach allen Sicherheit.“ So sieht es auch Cindy, die mit Tochter Sara zum Stadion gekommen ist. "Für Kinder müsste es eine Sonderregelung geben", sagt die Frau im weißen VfB-Trikot. Der rote Brustring bebt, als sie davon spricht, dass ihre kleine Tochter sonst vielleicht nicht mit dabei sein könnte.

Sara hat sich schließlich schon die ganze Woche auf das Spiel gefreut. "Es ist toll, die Spieler live zu sehen und die Stimmung zu erleben“, sagt sie. Dann schiebt sie ihre VfB-Mütze zurecht, und los geht es auf die Tribüne. Denn nicht die ganzen Regeln sollen im Mittelpunkt stehen, sondern das Fußballspiel.