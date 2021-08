Florian Müller hat gegen RB Leipzig vier Gegentore kassiert. Dennoch war der Torhüter des VfB Stuttgart beim 0:4 (0:1) der beste Spieler seines Teams. So bewertet er die Partie.

Florian Müller warf sich in Schüsse, faustete Flanken weg, fing abgefälschte Kopfbälle ab und parierte einen Seitfallzieher. 38 Minuten hielt er alles, was es zu halten gab.

Dann flog er sehenswert, aber vergeblich, als Leipzigs Dominik Szoboszlai (38.) mit einem Schuss vom Strafraumeck unter Beweis stellte, dass er mit einer besonderen Schusstechnik ausgestattet ist.

Müller hatte den VfB bis dahin im Spiel gehalten, zumindest, was das Ergebnis anging. Denn spielerisch war der VfB deutlich unterlegen. Sechzehn zu vier Torschüsse für die Leipziger nach 45 Minuten belegten die Dominanz der Gastgeber.

15 Sekunden nach der Pause musste Müller das 0:2 hinnehmen. Das "ärgerlichste Tor", so formuliert es Müller. Leipzig stieß an, spielte direkt nach vorne, André Silva legte mit der Hacke auf Emil Forsberg ab, der den Ball an Müller vorbei zum 2:0 spitzelte. "Wir sind in der Aktion in keinen Zweikampf reingekommen", sagt der Torhüter.

Beim 3:0 von Szoboszlai (52.) rechnete Müller mit einem Kopfball von Leipzigs Mohamed Simakan. Der Verteidiger berührte Szoboszlais Freistoßflanke aber nicht mehr. Sie flog ungehindert ins lange Eck. Müller schaute nur hinterher. "Sieht blöd aus", sagt Müller, es sei aber auch keine einfache Situation gewesen.

In welche Ecke Silva seinen Elfmeter zum 4:0 (65.) schießen würde, erahnte Müller. Er kam aber dennoch nicht ran. Nach dem 5:1-Sieg gegen Greuther Fürth sei die Partie gegen Leipzig eine, die es gründlich zu analysieren gelte. Dem VfB-Torhüter sei aber klar gewesen, dass das Spiel ein ganz anderes würde.

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg, Müllers ehemaligen Verein. Ein besonderes Spiel für den 23-Jährigen, in dem er wieder eine gute Leistung zeigen will, dann aber ohne "ärgerliche und nervige" Gegentore.