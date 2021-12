Nächster Schritt in die Zukunft: VfB-Stürmer Silas im Kongo

Nach dem Comeback auf dem Platz will Silas Katompa Mvumpa mit einem Heimatbesuch den Identitätsschwindel endlich hinter sich lassen.

Am Sonntag wurde Silas beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Köln in der Schlussviertelstunde eingewechselt. Auch er konnte die 0:1 Niederlage des VfB Stuttgart zum Jahresabschluss nicht verhindern. Aber Publikumsliebling Silas ist fest eingeplant für die Aufholjagd ab Januar. Damit das auch klappt, musste der Stürmer jetzt in die Heimat reisen. Denn seine Arbeitsgenehmigung, die noch auf den alten, den falschen Namen lief, war abgelaufen.

Kongolesischer Sportminister bestätigt Reise

Silas trifft Offizielle des Kongolesischen Fußballverbands

Per Twitter veröffentlichte der Sportminister des Kongo, Serge Nkonde, Fotos vom Besuch des VfB-Spielers (21. Dezember). In diesem Tweet bestätigt der Minister höchstpersönlich, dass auch zu Besuch gewesen sei, um seiner "administrativen Pflicht" nach zu kommen. In einem weiteren Tweet darunter ist zu lesen, er müsse seinen Pass erneuern.

Weihnachten zurück in Stuttgart?

Mit wieder gültiger Identität soll er nach SWR-Informationen inzwischen auch ein neues Visum von den deutschen Behörden erhalten haben und noch vor Heiligabend zurück in Deutschland sein.

Es wäre auf dem Weg zur Normalität ein wichtiger Schritt. Denn eine gültige Aufenthaltserlaubnis ist auch die Basis für eine gültige Arbeitsgenehmigung in Deutschland. Und nur damit kann Silas Katompa Mvumpa dem VfB Stuttgart auf dem Weg raus aus dem Tabellenkeller helfen. Ein erster Schritt scheint getan. Den VfB wird es freuen.