Der Glaube gibt VfB-Profi Silas Kraft: "Ich fühle mich endlich frei"

VfB-Profi Silas (24) hat eine belastende Zeit hinter sich. Er war abhängig von einem unseriösen Berater, beging Identitätsschwindel. Jetzt spielt er wieder befreit auf und sagt: "Gott ist meine Kraftquelle".

Es wirkt wie ein Moment der Befreiung. Als falle eine große Last von ihm ab. Nach seinem Treffer vor knapp drei Wochen gegen Borussia Dortmund zum 3:3 in der Nachspielzeit (97. Minute) rennt Silas freudestrahlend Richtung Cannstatter Kurve. Der Offensivspieler lässt sich von den VfB-Fans feiern und reißt sich sein Trikot vom Leib.



Silas hat eine Botschaft vorbereitet. Auf seinem weißen Unterhemd steht handgeschrieben auf Französisch. "Jesus Christus kann mehr tun als alle anderen, weil er kein Gott der Begrenzung ist. Ich liebe dich, Gott."

Christliche Prägung in Familie

Solche christlichen Botschaften haben vor Jahren vor allem zwei Brasilianer beim VfB Stuttgart in der Öffentlichkeit gezeigt. Erst Cacau, später Adhemar. Und jetzt also Silas, der in Kinshasa, Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, aufgewachsen ist. Hier liegen auch die Wurzeln für seinen christlichen Glauben.



"Seit meiner Kindheit prägt der Glaube an Gott mein Leben", erzählt er im exklusiven SWR-Interview. "Meine Eltern haben mir die wichtigsten christlichen Werte vermittelt und vorgelebt. Sie sind mir wichtig. Sie begleiten mich schon mein ganzes Leben, und ich möchte sie auch als Fußballprofi leben."

Seine Familie gehört zu den Katholiken, der größten Religionsgemeinschaft im Kongo. Die Hälfte der knapp 100 Millionen Einwohner in dem zentralafrikanischen Land ist katholisch. Den Eltern ist es wichtig, Silas und seinen drei Schwestern den Glauben näherzubringen. Vor dem Zubettgehen beten Mutter und Vater mit ihren Kindern, am Wochenende geht die Familie gemeinsam zum Gottesdienst in die Kirche.

Gefangener in einem goldenen Käfig

Der Glaube wird für Silas zu einer großen Stütze. Insbesondere, als er 2018 nach seinem Wechsel nach Europa in die Abhängigkeit eines manipulativen Beraters gerät. Wie der VfB Stuttgart 2021 in einer Stellungnahme mitteilt, wohnt Silas damals bei dem Mann in Paris und wird von der Außenwelt abgeschottet. Er lebt wie ein Gefangener in einem goldenen Käfig. Sein Konto und seine Papiere werden von dem Mann verwaltet. Der Vermittler ändert sogar Silas‘ Identitätsangaben wie Name und Geburtsdatum.

Silas dankt Gott

Der Kontakt zur Familie im Kongo reißt ab. Seine Mutter erreicht ihren Sohn monatelang nicht, sie macht sich große Sorgen. Der VfB-Profi wirkt traurig, als er über diese schwere Zeit spricht. "Vor allem das Verhältnis zu meiner Mutter hat damals sehr gelitten. Als ich in Frankreich war, hat sie sich rührend um meine drei Schwestern gekümmert. Sie hat ein großes Herz gezeigt. Ich möchte meiner Familie jetzt alles zurückgeben."

Der Schwindel fliegt auf

Im August 2019 wechselt Silas zum VfB Stuttgart. Wenige Monate später fliegt der Identitätsschwindel auf. Doch die VfB-Verantwortlichen lassen ihn nicht fallen. Sie glauben dem jungen Mann, der Opfer eines Betrügers geworden ist. Der Verein unterstützt Silas in allen Bereichen. Der Profi ist dem VfB unendlich dankbar.

"Der VfB ist für mich wie eine Familie. Der Verein hat mir sehr geholfen in dieser schwierigen Zeit, die ganze Mannschaft stand hinter mir. Möge Gott sie für alles segnen, was sie für mich getan haben."

Im Februar 2023 wird Silas vom Amtsgericht Stuttgart wegen Urkundenfälschung verurteilt, der Fall ist damit juristisch abgeschlossen. Die Strafe von 50.000 Euro geht an karitative Organisationen. Der Fußball-Profi ist heilfroh, dass endlich alles geklärt ist. Die Zeit, in der er mit einer großen Lüge lebte, hat ihn stark belastet. Silas lebte gegen seine christliche Überzeugung.

Deshalb sagt er jetzt umso dankbarer: "Es hat mich innerlich sehr erleichtert, als die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Ich habe in der Zeit zuvor sehr gelitten. Jetzt fühle ich mich richtig frei.“

Praktizierte Nächstenliebe

So frei, dass er voller Überzeugung seinen christlichen Glauben bekennt und praktiziert. Er hat in Stuttgart zwar noch keinen Gottesdienst besucht, aber Silas betet regelmäßig zuhause und liest in der Bibel. "Beten kann ich überall. Dazu muss ich nicht in die Kirche", sagt er. Auch an Spieltagen spricht er mit Gott – zunächst zuhause und dann unmittelbar vor dem Spiel im Stadion. In der Kabine liest er dann noch einige Verse in der Bibel.

Glaube ist für Silas keine Privatsache. Praktizierte Nächstenliebe und Solidarität mit den Ärmeren und Schwachen gehören für ihn auch dazu. Seine Heimat Kongo ist eines der ärmsten Länder der Welt. Das monatliche Durchschnittseinkommen dort liegt bei 67 Euro. Topverdiener Silas will daher die Not in seiner Heimat lindern. "Ich unterstütze in der Hauptstadt Kinshasa verschiedene Einrichtungen, die die Lebenssituation vieler armer Menschen verbessern. Ich schicke Geld dorthin, damit sie mit Nahrung versorgt werden. Wenn ich selbst vor Ort sein kann, spreche ich direkt mit den Leuten und versuche, ihnen zu helfen."

Geklärtes Verhältnis zur Familie

Hinter dem 24-jährigen Profi liegt ein steiniger Weg. Aus ärmsten Verhältnissen in seiner afrikanischen Heimat ist er über eine belastende Krisensituation beim VfB Stuttgart gelandet. Hier scheint er nun endlich innerlich zur Ruhe zu kommen. Deshalb kann er auch darüber sprechen, welche Erkenntnisse er aus seinen bisherigen Erfahrungen gewonnen hat. Was möchte er seinen zweijährigen Zwillingsmädchen, die bei der Verlobten in Belgien leben, später mit auf den Weg geben?

"Ich möchte ihnen sagen: Habt ein großes Herz und tut Gutes. Versucht, anderen Menschen zu verzeihen – auch wenn sie dir Unrecht getan haben."

Silas ist froh, dass sich auch das Verhältnis zur Familie wieder normalisiert hat. Seine Mutter hat ihn kürzlich für mehrere Monate in Stuttgart besucht. "So konnte sie sehen, dass es mir gut geht“, lacht Silas mit strahlenden Augen.



Fehlt zum großen Glück nur noch der sportliche Klassenverbleib mit dem VfB Stuttgart. "Wir müssen bis zum Schluss dran glauben." Da ist er wieder, der Glaube. "Mit Gottes Hilfe ist es möglich, es auch im letzten Moment zu schaffen." Vielleicht trägt Silas mit weiteren Toren zum Klassenverbleib bei. Und niemand würde sich wundern, wenn er sich beim Torjubel wieder das Trikot vom Leib reißt und auf seinem Unterhemd eine Botschaft präsentiert. Damit alle erfahren, was ihm Kraft und Halt gibt.