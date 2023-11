per Mail teilen

Es war turbulent, es war intensiv. Trotzdem hat der VfB Stuttgart das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim mit 0:2 verloren. Feldüberlegenheit allein nützt eben wenig, wenn vorne die Effizienz fehlt.

Ein Schelm, wer die fehlende Effizienz mit dem Fehlen von Serhou Guirassy in Beziehung setzt. Aber ohne seinen 14-Tore-Stürmer gab der VfB - insbesondere gegen Heidenheim - eine deutlich harmlosere Figur ab. Auf der Ostalb stand den Schwaben erst das Aluminium im Weg, dann auch der Gegner. Selbst aus nächster Nähe schaffte es der VfB nicht, den Ball ins Tor des bissigen Aufsteigers zu bugsieren. Und so blieb der VfB zum ersten Mal in der Amtszeit von Sebastian Hoeneß ohne Torerfolg.

Guirassy-Comeback gegen Borussia Dortmund?

Natürlich wäre es zu einfach die beiden Niederlagen gegen Heidenheim und Hoffenheim nur am Fehlen von Serhou Guirassy fest zu machen. Aber seine Abwesenheit hat die Statik der bislang erfolgreichen Mannschaft verändert. Der Nationalspieler Guineas ist ein technisch äußerst versierter Ziel- und Wandspieler. Er fehlt dem VfB Stuttgart aber nicht nur im gegnerischen Strafraum, sondern auch am Elfmeterpunkt: gegen Hoffenheim hat Deniz Undav und gegen Heidenheim Silas Katompa Mvumpa jeweils verschossen. Hoffnung auf eine zeitnahe Rückkehr, machte Sebastian Hoeneß auf der Spieltags-Pressekonferenz im Vorfeld des Heidenheim Spiels: "Es ist möglich, dass Dortmund ins Visier genommen wird," sagte der VfB-Coach.

Tabellentechnisch alles im grünen Bereich

Der VfB Stuttgart ist mit 21 Zählern als Dritter noch immer erster Verfolger von Bayer Leverkusen (28) und Bayern München (26). Am kommenden Samstag steht das wichtige Heimspiel gegen den punktgleichen Tabellenvierten Borussia Dortmund, der dem VfB auch im Pokal-Achtelfinale zugelost wurde, an. Das es eigentlich auch ohne Serhou Guirassy gehen kann, zeigte Stuttgart unter der Woche beim knappen Pokal-Erfolg gegen Union Berlin (1:0).