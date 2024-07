per Mail teilen

Top-Torjäger Serhou Guirassy verlässt den VfB Stuttgart und wird kommende Saison für Borussia Dortmund stürmen. Bei den Schwaben hinterlässt er eine große Lücke im Sturm.

Dass Serhou Guirassy den VfB Stuttgart verlässt, war keine Überraschung mehr. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bestätigt, dass der 28-Jährige Franzose seinen Wechsel-Wunsch offiziell beim Verein hinterlegt habe. Nun ist auch klar, wohin er geht: Guirassy wird kommende Saison für Borussia Dortmund stürmen. Das haben Sky und der Sport-Informationsdienst (SID) am Dienstagmittag vermeldet. Eine Bestätigung der Vereine steht jedoch noch aus.

Guirassy wechselte im September 2022 zum VfB Stuttgart und trug mit elf Toren in seiner ersten Saison maßgeblich zum Klassenerhalt der Schwaben bei. In der vergangenen Saison schoss Guirassy die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit 28 Treffen sogar in die Champions League. Damit avancierte der Nationalspieler von Guinea zu einem der besten Angreifer der Bundesliga.

Bekommt der VfB Stuttgart ein veritables Sturm-Problem?

Guirassys Abgang reißt beim VfB Stuttgart eine große Lücke. Weil auch die Zukunft von Sturm-Partner Deniz Undav noch nicht geklärt ist und der ehemalige Werder-Stürmer Nick Woltemade laut Trainer Sebastian Hoeneß in erster Linie als Perspektivspieler geholt wurde, haben die Schwaben aktuell keinen Stürmer von Champions-League-Format im Kader.

Der VfB will Undav, der auf Leih-Basis von Brighton & Hove Albion an den Neckar kam, gerne weiterverpflichten und arbeitet Gerüchten zufolge an einem Transfer von 15-Tore-Mann Ermedin Demirović vom FC Augsburg.