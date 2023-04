Serhou Guirassy: Der Unverzichtbare beim VfB Stuttgart

per Mail teilen

Er kam, sah und traf: Serhou Guirassy brachte den VfB Stuttgart in Bochum auf die Siegerstraße. Seine Qualitäten fehlten dem VfB wochenlang.

Es lief die 60. Minute im Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim VfL Bochum. Zwei Minuten zuvor hatte Kevin Stöger für die Gastgeber den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Was dann kam, war große Fußballkunst: Borna Sosa schnibbelte den Ball gefühlvoll mit dem Außenrist auf Serhou Guirassy, der sich im Rücken von zwei Bochumer Verteidigern löste und zum 2:1 für den VfB traf. Am Ende gewannen die Stuttgarter mit 3:2 und landeten einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg.

Die Szene, die zum 2:1 für den VfB Stuttgart führte, zeigte eindrucksvoll, wie wichtig Guirassy für die Schwaben ist. Guirassy hat einen Torriecher, den in dieser Form kein weiterer Spieler im VfB-Kader hat. Der guineische Nationalspieler erkennt Räume, nutzt diese und ist dazu mit starken Vollstrecker-Qualitäten ausgestattet. Neun Tore in 19 Pflichtspielen sind eine mehr als solide Quote.

Adduktorenverletzung bremst Guirassy und den VfB

Wie wichtig Serhou Guirassy für den VfB ist, veranschaulichten vor allem die Spiele, in denen der 27-Jährige nicht mitwirken konnte. Anfang Februar zog sich der Angreifer im Heimspiel gegen Werder Bremen eine Adduktorenverletzung zu und fiel danach mehrere Wochen aus. In den sechs Liga-Spielen ohne Guirassy erzielte der VfB nur gegen den 1. FC Köln mehr als ein Tor, in den weiteren fünf Partien fehlte über weite Strecken die Durchschlagskraft im Offensivspiel.

In mehr als der Hälfte aller Bundesligaspiele, die der VfB Stuttgart unter Bruno Labbadia absolvierte, konnte der beste Stürmer der Schwaben nicht mitwirken. Der neue Coach Sebastian Hoeneß kann sich glücklich schätzen, dass Guirassy wieder fit und ein wichtiger Faktor ist im Kampf um den Klassenverbleib. Denn in der Form vom Spiel gegen Bochum ist Serhou Guirassy unverzichtbar für den VfB Stuttgart.