Wieder ein Hoeneß in Stuttgart: So tickt der neue VfB-Trainer

Der VfB Stuttgart hat Sebastian Hoeneß als neuen Cheftrainer für Bruno Labbadia verpflichtet. Eine spannende Personalie, die funktionieren könnte, glaubt SWR-Sportreporter Kersten Eichhorn.

Einen Vorteil hat Sebastian Hoeneß schonmal. Der neue VfB-Trainer braucht in Stuttgart kein Navi im Auto, um die richtigen Wege zu finden. Der 40-Jährige kennt sich bestens aus in der Landeshauptstadt, spielte doch nicht nur Vater Dieter Hoeneß einst als "Schwabenpfeil" beim VfB und managte den Verein 1992 sogar zur Deutschen Meisterschaft, während Klein-Sebastian als Fan auf der Tribüne stand. Später jagte Hoeneß-Junior auch im Trikot mit dem roten Brustring mit Erfolg dem Ball hinterher: Deutscher U-17-Meister 1999, ehe es ihn zu Hertha BSC nach Berlin zog.

Stuttgart und der VfB keine Unbekannten

Jetzt also ist der Name Hoeneß in Stuttgart nach vielen Jahren wieder in aller Munde, Sebastian als Cheftrainer des schlingernden, abstiegsbedrohten Bundesligateams zurück am Neckar. Auch wenn die bestehenden Ortskenntnisse des neuen Coaches eher nebensächlich sind: Es ist nicht ganz unwichtig, dass Sebastian Hoeneß auch den VfB als Verein mit all seinen Eigenheiten bestens kennt, weiß wie Fußball-Stuttgart tickt. Auch über seinen Vater, der ihm in seiner Karriere als Spieler und Übungsleiter bis heute der wichtigste Ratgeber ist.

Nicht nur deshalb ist Sebastian Hoeneß unter allen Umständen eine spannende Personalie für den Trainer-Job in Stuttgart. Auch Vita und Persönlichkeitsstruktur sprechen für Hoeneß, den ich während seiner zwei Jahre bei der TSG Hoffenheim als Journalist kennen- und schätzen gelernt habe.

Sebastian Hoeneß: Modern und erfahren

Der gebürtige Münchner bietet als Trainer mit seinen gerade mal 40 Jahren eine interessante Mischung aus Frische und Erfahrung. Einerseits ist der Familienvater noch jung genug, um dem VfB als moderner Coach wieder eine gewisse Jugendlichkeit einzuhauchen, andererseits bietet er auch genügend Bundesliga-Erfahrung aus den beiden Spielzeiten im Kraichgau. Mit sehr guten und weniger guten Phasen, Letzteres auch Corona- und verletzungsbedingt. Schade für ihn, dass ihm in der vergangenen Saison auf Platz vier und auf dem besten Weg Richtung Europapokal eine Sieglos-Serie von neun Spielen und "nur" Platz neun am Ende den Job kosteten.

Offensivfußball in Hoffenheim

In jedem Fall stand Hoffenheim unter Hoeneß für ein offensiv ausgerichtetes System mit schnellem, attraktivem Umschaltfußball. Mit zahlreichen Chancen und vielen Toren. Und: Sebastian Hoeneß schaffte es bei der TSG immer wieder, junge Profis zu fördern und auf das nächsthöhere Leistungsniveau zu hieven. Der heutige Leipziger David Raum beispielsweise wurde unter ihm vom Zweitliga-Neuzugang zum A-Nationalspieler, die Talente Christoph Baumgartner und Georginio Rutter (inzwischen bei Leeds United) zu begehrten Leistungsträgern, Angelo Stiller oder auch Chris Richards zu wertvollen Bundesliga-Debütanten.

Drittliga-Meister mit Bayern Münchens Talentschuppen

Schon zuvor hatte Hoeneß, als Scout und Jugendtrainer unter seinem Ex-Trainer Ralf Rangnick in Leipzig ausgebildet, während seiner ersten Profi-Station mit jungen Spielern herausragende Arbeit geleistet, als er mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern München sensationell Drittliga-Meister wurde. Die erste Zweitvertretung überhaupt, die das in der Geschichte der 3. Liga geschafft hatte. Dieses "Händchen" im Umgang mit Nachwuchstalenten und Jungprofis könnte gerade für den VfB in Zukunft noch enorm wertvoll sein.

Noch acht Spiele Zeit für den Turnaround

Seit vergangenen Sommer hatte sich Sebastian Hoeneß, im Interview ein überaus ruhiger, angenehmer und respektvoller Gesprächspartner, bewusst eine längere Auszeit genommen, um sich nach seinem Aus in Hoffenheim selbst zu reflektieren. Jetzt sollten bei ihm die Akkus neu aufgeladen sein für die höchst schwierige Aufgabe in Stuttgart. Vielleicht gelingt ihm in den verbliebenen acht Spielen mit dem jungen VfB-Team ja doch noch der Turnaround im Tabellenkeller und der Klassenerhalt.

Wenn nicht, könnte Sebastian Hoeneß im Falle des Abstiegs, den er dann am allerwenigsten zu verantworten hätte, genau der richtige Trainertyp sein, um den VfB Stuttgart auf dem Zweitliga-Spielfeld wieder neu und erfolgreich aufzustellen. Mit der ligaunabhängigen Vertragslänge bis 2025 hat der schwäbische Bundesligist jedenfalls ein wichtiges Zeichen gesetzt.