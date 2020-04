Jan Schindelmeiser leitete vier Jahre lang die sportlichen Geschicke der TSG Hoffenheim, bevor er bis 2017 ein Jahr als Sport-Vorstand des VfB Stuttgart tätig war. Im exklusiven Interview mit SWR Sport gibt der ehemalige Bundesliga-Manager eine Einschätzung zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Fußballgeschäft.

Wenn es um die bedrohliche finanzielle Lage der Fußballvereine in der Corona-Krise geht, steht meistens die noch ausstehende Zahlung der Fernsehanstalten im Fokus. Für Jan Schindelmeiser ist das aber nicht das einzige Problem, dass sowohl kurz- als auch langfristig auf die Vereine zukommen wird. Denn der immense Schaden, den die Wirtschaft aktuell nimmt, betrifft auch die Sponsoren. "Ein Großteil der Wirtschaftsunternehmen ist ebenfalls unter starkem Druck. Trotz abgeschlossener Verträge kann es durchaus sein, dass Unternehmen nicht in der Lage oder bereit sind, die Verträge zu erfüllen. Weil sie sonst selbst in eine extreme Notsituation kommen", so der ehemalige Bundesliga-Manager. Der Fußball müsse sich darauf vorbereiten, dass auch in diesem Segment deutlich weniger Geld zur Verfügung stehen werde.

Dauer 0:47 min Schindelmeiser: "Großteil der Wirtschaftsunternehmen ebenfalls unter starkem Druck" Schindelmeiser: "Großteil der Wirtschaftsunternehmen ebenfalls unter starkem Druck"

Schindelmeiser: "Es wird auch zu größeren Verwerfungen kommen"

Als Folge dessen hält Schindelmeiser Transfersummen in Dimensionen von 100 Millionen Euro in den kommenden beiden Transferperioden "für völlig illusorisch". "Der Transfermarkt wird sich natürlich, zumindest für die kommenden zwei Transferperioden, erheblich verändern." Er geht außerdem davon aus, dass es durch den Gehaltsverzicht in der Transferperiode zu diversen Zerwürfnissen innerhalb der Vereine kommen wird. "Umsätze werden abnehmen und es wird auch zu größeren Verwerfungen kommen. Ich kann ja nicht auf der einen Seite mit meinen Spielern darüber diskutieren, die Gehälter zu reduzieren und gleichzeitig große Transfers machen. Das würde im Binnenverhältnis der Clubs zu Komplikationen und Kontroversen führen."

Dauer 0:40 min Schindelmeiser: "Das würde im Binnenverhältnis der Clubs zu Komplikationen und Kontroversen führen" Schindelmeiser: "Das würde im Binnenverhältnis der Clubs zu Komplikationen und Kontroversen führen"

Gefahr, dass "Diamanten der kleineren Clubs" geklaut werden

Der ehemalige Bundesliga-Manager befürchtet, dass die Corona-Krise die großen Clubs noch mächtiger machen könnten. "Es besteht international die Gefahr, dass die starken Vereine, die am wenigsten betroffen sind, die Situation ausnutzen und die Diamanten der kleineren Clubs klauen werden. Weil sie wissen, dass diese Vereine dringend Geld benötigen, um ihr Überleben zu sichern."