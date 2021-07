Der VfB Stuttgart ist am Freitagnachmittag mit dem ersten Mannschaftstraining in die neue Saison gestartet. Mit dabei waren auch einige Neuzugänge und rund 350 Zuschauer.

Es war gegen 15 Uhr am Freitagnachmittag, als die Spieler des VfB Stuttgart in den neugestylten roten und weißen Trikots bestens gelaunt den Rasen des Robert-Schlienz-Stadions betraten. Sonnenschein, milde 20 Grad, der verlockende Geruch nach frisch gemähtem Rasen: perfekte Bedingungen für einen lockeren Aufgalopp. Die erste 90-Minuten-Einheit auf dem Platz mit Laufen, Stretchen und kleinen Spielchen mit Ball, zugleich der Startschuß für die neue Saison.

350 VfB-Fans mit dabei

Und endlich gab es auch mal wieder richtige Fußball-Atmosphäre auf dem Trainingsplatz zu spüren. Rund 350 Fans waren gekommen, sie hatten sich zuvor coronabedingt beim VfB online angemeldet. Die Mannschaft wurde mit warmem Applaus empfangen, und schnell wurde klar, dass an diesem Nachmittag vor allem die beiden Stuttgarter Neuzugänge Florian Müller (Torhüter von Mainz 05) und Ömer Beyaz (Mittelfeld/Fenerbahce Istanbul) im Mittelpunkt des Interesses standen und ausgiebig beobachtet wurden. Stürmer Alou Kuol (Central Coast Mariners/Australien) fehlte dagegen noch beim Freitagstraining.

Sven Mislintat und die Torhüterfrage: "Mit Müller guten Job gemacht"

Vor allem mit Florian Müller, beim ersten Training ganz in Lila gekleidet, glaubt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat einen prima Keeper als Nachfolger von Gregor Kobel (nach Dortmund) an Land gezogen zu haben: "Es war eine Freude, Gregor Kobel zwei Jahre lang in seiner Entwicklung zu begleiten", sagt Mislintat im Gespräch mit SWR Sport, "wir haben mit Müller aber einen sehr guten Ersatzmann gefunden. Es macht Spass, dass wir die Chance haben, so umworbene Jungs für uns zu gewinnen. Er war ein sehr begehrter Torhüter, da haben wir einen guten Job gemacht".

Auch Nikolas Nartey will beim VfB Stuttgart durchstarten

Endlich angekommen beim VfB ist auch Nikolas Nartey (21). Der talentierte dänische U21-Nationalspieler war seit seiner Verpflichtung 2019 zunächst zwei Jahre an Hansa Rostock und den SV Sandhausen ausgeliehen und bringt jetzt eine Menge Spielpraxis mit nach Stuttgart. Das knackige Motto des Mittelfeld-Mannes für die Vorbereitung: "Gas geben und zeigen, was ich kann".

Nicht mit dabei im ersten Mannschaftstraining waren neben Neuzugang Kuol auch die EM-Fahrer Sasa Kalajdzic und Darko Churlinov. Stürmer Silas Katomba Mvumpa befindet sich nach seinem Kreuzbandriss noch in der Reha, Talent Lilian Egloff wurde am Donnerstag am Fuß operiert.

VfB mit Leistungstests vor dem ersten Training

Bereits seit Dienstag hatten sich die VfB-Profis nach guten fünf Wochen erstmals wieder in Stuttgart versammelt. Die obligatorischen Leistungstests und sportmedizinischen Checks waren angesagt. Laufband, Blutabnahme, schweißtreibend: "Das muss natürlich gemacht werden, jeder kann zeigen, was er im Urlaub so gearbeitet hat", erzählt Stürmer Hamadi Al Ghaddioui, der seinen Vertrag beim VfB jüngst verlängerte, bei VfB-TV. "Ich bin guter Dinge für die neue Saison, wenn wir Spass haben und uns gut vorbereiten."

Hamadi Al Ghaddioui beim Leistungstest des VfB Stuttgart Imago Imago

Einschneidende Veränderungen dürfte der VfB-Kader laut Sportdirektor Mislintat bis zum Bundesliga-Start nicht mehr erfahren. "Wir haben zwar noch ein, zwei Ideen. Es ist aber schön, dass es uns wie schon im letzten Jahr gelungen ist, zum Traingsauftakt eine schlakräftige Truppe auf dem Platz zu haben, der wir komplett zutrauen, das Ziel 40 Punkte und den Klassenerhalt zu erreichen", sagt Sven Mislintat SWR Sport.

VfB Stuttgart will Chris Führich aus Paderborn holen

In der Planung befindet sich allerdings noch der Transfer des Paderborners Chris Führich. Der Außenstürmer, in Dortmund groß geworden, schoss in der vergangenen Saison immerhin 13 Tore in der 2. Liga. Hier hakt es noch an der Ablösesumme: "Das Wichtigste ist die Einigung mit dem Verein, sonst ist kein Wechsel möglich", sagte Mislintat zu einem möglichen Transfer des 23-Jährigen. "Im Moment gibt es keine."

40 Millionen für Kobel und Gonzalez in der VfB-Kasse

Nach dem Weggang der beiden Hochkaräter Gregor Kobel (nach Dortmund) und Nicolas Gonzalez (AC Florenz), die den Stuttgartern rund 40 Millionen Euro Ablöse in die Kasse spülten, könnte zwar auch für Top-Torjäger Saša Kalajdžić noch das eine oder andere interessante Angebot ins "Rote Haus" flattern. Aktuell aber ruht der Markt für den langen Österreicher. "Wir haben die Hand drauf", sagt Sven Mislintat zum Thema Kalajdžić und glaubt momentan fest an den Verbleib des Kopfball-Spezialisten aus Österreich. "Außerdem habe ich nicht den Eindruck, dass er nach seiner schweren Verletzung im letzten Jahr jetzt schon unbedingt weg möchte. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist Saša unser Neuner nächstes Jahr".

Den Weggang von Gonzalez will Sven Mislintat voraussichtlich aus den eigenen Reihen kompensieren: "Silas kommt bald wieder zurück, dazu haben wir mit Tanguy Coulibaly, Roberto Massimo, Darko Churlinov oder MomoCissé junge Spieler in der Hinterhand, die Nico ersetzen können", glaubt der VfB-Sportdirektor an seine talentierten Alternativen.

Wer verlässt den VfB Stuttgart?

Allerdings dürfte der VfB seinen aktuell prallen Kader, der momentan mehr als 30 Spieler umfasst, auch noch um einige Namen verschlanken wollen. Konkrete Spekulationen um einen möglichen Wechsel gibt es um Flügelspieler Erik Thommy (26), Mittelfeldspieler Philipp Klement (28) und Verteidiger Pablo Maffeo (23). Der Spanier war zuletzt in seiner Heimat an Huesca ausgeliehen, und der Verein zeigt Interesse an einer Weitervepflichtung. Maffeos Vertrag beim VfB läuft noch bis 2023. Klement wird neuerdings mit dem 1.FC Köln in Verbindung gebracht, wo inzwischen sein Paderborner Ex-Trainer Steffen Baumgart arbeitet.

Erster Test am Dienstag in Hollenbach

Das erste Testspiel findet am kommenden Dienstag (18 Uhr) beim FSV Hollenbach statt. 750 Zuschauer dürfen vor Ort dabeisein. Die Partie ist allerdings schon ausverkauft. Am 17. Juli geht`s dann ins Traingslager nach Kitzbühel.

Der ersten DFB-Pokalrunde am 06., 07. oder 08. August (Auslosung am Sonntag ab 18:30 Uhr in der ARD-Sportschau), folgt am darauffolgenden August-Wochenende dann der erste Bundesliga-Spieltag mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Greuther Fürth.

Fünf Wochen bleiben also bis zum ersten Pflichtspiel. Genügend Zeit für Trainer Pellegrino Matarazzo und sein Team für eine gute Vorbereitung? Der Auftakt jedenfalls machte den VfB-Fans schonmal mächtig Appetit auf mehr.