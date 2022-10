Rückkehr eines waschechten Schwaben – Bochum mit Thomas Letsch beim VfB Stuttgart.

Er hätte wohl auch ein Kandidat für den Trainerjob beim VfB sein können. Aber seit gut drei Wochen trainiert Thomas Letsch den VfL Bochum und ist jetzt zu Gast beim VfB.

Thomas Letsch ist quasi in Sichtweite des Stuttgarter Stadions aufgewachsen. Er ist gebürtiger Esslinger, seine Trainerkarriere startete er 2001 bei den Stuttgarter Kickers, danach ging er als Trainer zu Sonnenhof-Großaspach. Damals war das ein Nebenjob, Letsch unterrichtete gleichzeitig am Gymnasium Sport und Mathematik. Anschließend ging er als Schullehrer gar nach Lissabon, hatte sich zu dem Zeitpunkt völlig vom Fußball verabschiedet. Sein Trainer-Comeback kam mit einem Anruf von Ralf Rangnick. Der "Fußballprofessor" holte ihn zum RB Salzburg. An der dortigen Akademie trainierte er die Jugendmannschaften und wurde 2013 Co-Trainer von Roger Schmidt.

Mathematiker auf der Trainerbank

VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum: Das hätte das Duell zweier Mathematiker auf der Trainerbank werden können. Pellegrino Matarazzo, studierter Mathematiker und Bundesliga-Trainer gegen Thomas Letsch, früher Mathelehrer, jetzt Fußballlehrer beim VfL Bochum. Aus dem Mathe-Duell wird jedoch nichts - nach der Freistellung von Matarazzo ist Thomas Letsch am Samstag nun der einzige Mann mit weitergehenden mathematischen Kenntnissen auf der Trainerbank. Beim VfL Bochum ist er seit dem 22. September Chefcoach. Thomas Letsch gilt als einer, der den Fußball präzise analysieren kann. Und als einer, der den Stuttgarter Fußball gut kennt. Und der im Stuttgarter Fußball auch Spuren hinterlassen hat, die man nach geduldiger Suche auch findet: In seiner Lehrer-Mannschaft am Plochinger Gymnasium hat man ihm 2001 sogar einen Limerick gewidmet, samt grisseliger Schwarzweiß-Fotografie.

Rückkehr vor einer "halben Haupttribüne"

Und jetzt kehrt er als Bundesliga-Trainer auf die große Stuttgarter Fußballbühne zurück – als Trainer in einem Stadion, das er seit seiner Jugend kennt. Verwandte und Freunde werden im Stadion sein, das er allerdings im derzeitigen Zustand eher unanschaulich findet. Es fehlt die Hälfte der Haupttribüne, der Fußball ist in Stuttgart derzeit in allen Bereichen eine Baustelle.

Der Durchbruch von Thoma Letsch kam in den Niederlanden, bei Vitesse Arnheim. Durch die Erfolge in der Eredivisie wurde man auch in der Bundesliga auf ihn aufmerksam. Der VfL kaufte ihn aus dem laufenden Vertrag bei Arnheim heraus – und scheint damit einen Volltreffer gelandet zu haben. Denn Bochum konnte sich im zweiten Spiel unter Letsch eindrucksvoll den ersten Sieg in der laufenden Saison holen – das 3:0 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt war vor allem auch ein Sieg, der der leidenschaftlichen Mentalität der Mannschaft zu verdanken war.

Kein Roter, sondern ein Blauer - ein Bochumer Blauer

Die Bochumer also holten sich frisches Selbstvertrauen, und das mit einem Trainer, der sich seine ersten Sporen als Fußballtrainer beim Lokalrivalen des VfB verdiente, bei den Stuttgarter Kickers. Frage also an den Esslinger, wo er sich selbst eher verortet – ist er ein Roter oder ein Blauer? Die salomonische Antwort: Er ist ganz klar ein Blauer – ein Bochumer Blauer.

Jetzt also tritt er mit dem VfL an gegen einen VfB Stuttgart mit neuem Trainer an der Seitenlinie. Der bisherige Co-Trainer Michael Wimmer wird den VfB aller Voraussicht nach gegen Bochum coachen – ein Mann, dessen Stil noch keiner so richtig kennt. Eine Gleichung mit einem Unbekannten also. Das könnte ein Vorteil für den VfB sein. Denn auch für einen Mathematiker wie Thomas Letsch ist Michael Wimmer momentan vor allem eins: unberechenbar.