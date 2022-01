Glückwunsch Rolf Fringer! Der Jogi-Löw-Entdecker wird 65

per Mail teilen

Der frühere Coach des VfB Stuttgart, Rolf Fringer, wird an diesem Mittwoch 65 und geht damit ins Rentenalter. In den 1990er Jahren entdeckte der Schweiz-Österreicher Joachim Löw als Trainer.

Es ist schon sehr lange her. Aber an die erste Pressekonferenz von Rolf Fringer beim VfB Stuttgart, es war im Sommer 1995, kann sich der Autor dieser Zeilen noch bestens erinnern. Auf die Frage eines Journalisten bei der Vorstellung im VfB-Clubhaus nach seinen Charaktereingenschaften "Was bringt Sie auf die Palme?", antwortete der rothaarige Mann aus der Schweiz kurz und knackig mit einem Wort: "Kokosnüsse!" Es folgte erst ein Moment Stille im Raum, anschließend schallendes Gelächter der Anwesenden. Fringer hatte die Lacher sofort auf seiner Seite.

Fünf Treffer an der Torwand im "Aktuellen Sportstudio"

So war er, der Fußballtrainer Rolf Fringer mit der mit der schweizerisch-österreichischen Doppelbürgerschaft, der an diesem Mittwoch 65 Jahre alt wird. Ein charmanter, witziger, zugänglicher Zeitgenosse, pardon Eidgenosse, immer mit einem pfiffigen Spruch auf den Lippen. Spektakulär sein Auftritt als neuer VfB-Coach am 16. September 1995 im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF: Ihm gelangen fünf Treffer an der legendären Torwand!

Sportlich hatte der damals 38-Jährige - außer diesem großen Auftritt im Fernsehen - mit dem VfB nicht allzuviele Spuren in der Bundesliga hinterlassen. Fringer kam zwar 1995 als großes schweizer Trainertalent, taktisch bestens geschult, vom FC Aarau und verließ den VfB bereits 1996, kurz vor Beginn der neuen Saison, wieder. Er nahm ein Angebot als Nationaltrainer in seiner Heimat an.

Fringer brachte Löw mit zum VfB Stuttgart

Viel bedeutender als die bescheidene sportliche Bilanz mit Platz zehn in der Bundesliga war für den VfB und später auch für den deutschen Fußball eine zunächst unscheinbare Personalie: Der damalige Co-Trainer, den Fringer mit nach Stuttgart brachte. Ein schmaler, junger Mann namens Joachim Löw.

Der einstige Rekord-Torjäger des SC Freiburg hatte in der Schweiz, beim Zweitligisten FC Schaffhausen, die Spielerkarriere ausklingen lassen. Sein Trainer damals am Rheinfall: Rolf Fringer! Löw als Kapitän des Teams und Fringer als Coach verstanden sich auf Anhieb bestens, redeten stundenlang über den Fußball und seine taktischen Winkelzüge.

"Er war schon als Spieler unglaublich neugierig, kannte damals aus Deutschland nur die Manndeckung, vor allem das Zerstören des Spiels", wurde Fringer vor einiger Zeit in der Zeitung "Blick" zitiert. In der Schweiz war man seinerzeit taktisch schon weiter, und Löw, so Fringer, war bereits als Spieler "sehr ehrgeizig und top professionell. Er war nicht umsonst mein Captain".

Über den VfB zum "Bundes-Jogi"

Nach den ersten kurzen Trainerstationen von Löw 1994 und 1995 in Winterthur und Frauenfeld, erinnerte sich der vom VfB Stuttgart verpflichtete Fringer an seinen ehemaligen Schaffhausener Spieler Löw und nahm ihn als Assistenten mit ins Schwabenland.

Der Rest der Geschichte ist bestens bekannt: Nach Fringers schnellem Abschied vom VfB nach nur einem Jahr, übernahm der Assistent kurzerhand das Stuttgarter Team, startete eine Siegesserie und wurde vom Interims- zum Cheftrainer mitsamt DFB-Pokalsieg 1997. Es war der fulminante Beginn einer aufsehenerregenden Trainer-Karriere, die mit dem WM-Titel für Deutschland 2014 in Rio ihre Krönung fand.

Kurzum: Ohne einen gewissen Rolf Fringer als Trainer des VfB Stuttgart hätte es möglicherweise niemals einen "Bundes-Jogi" gegeben. Die Geschichte des deutschen Fußballs wäre ganz anders geschrieben worden.

Rolf Fringer ist heute Fernseh-Experte

Seine Karriere als Profitrainer hat Fringer, der mit Aarau und Zürich zweimal Meister wurde, inzwischen beendet. Seit einigen Jahren arbeitet er als hochgeschätzter Experte für das Schweizer Fernsehen. Seit Mittwoch ist er nun im Rentenalter. Alles Gute zum 65., Rolf Fringer. Und bloß nicht auf die Palme bringen lassen...