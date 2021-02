per Mail teilen

Präsidiumsmitglied Rainer Mutschler hat sein Amt im Präsidium des VfB Stuttgart am Montag mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Als Grund nannte er unter anderem eine fehlende "Basis" bei der Zusammenarbeit im VfB-Präsidium.

Rainer Mutschler ist nicht mehr Mitglied des Präsidiums des VfB Stuttgart. Das gab der Bundesligist am Montagvormittag auf seiner Vereins-Webseite bekannt. Mutschler begründet seinen Rückzug aus dem Präsidium laut Vereinsmitteilung wie folgt: "Teamgeist und Fairplay sind ganz besonders im Sport unverzichtbare Grundsätze für das Zusammenspiel auf und jenseits des Platzes. Diese Basis war in den zurückliegenden Monaten in der Zusammenarbeit im VfB-Präsidium nicht mehr gegeben."

Erst am Sonntagabend hatte der Vereinsbeirat des Fußball-Bundesligisten Präsident Claus Vogt als einzigen Kandidaten für die kommende Präsidentschaftswahl nominiert. Dies habe ihn in seiner Entscheidung "weiter bestärkt", sagte der 61-jährige Mutschler. Vogt und Mutschler gelten schon länger als zerstritten. Trotz seines Rücktritts aus dem Präsidium ist Mutschler, der 1999 als Geschäftsführer der damals neu gegründeten Marketing-GmbH beim VfB anfing, weiter als führender Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums bei den Stuttgartern angestellt.