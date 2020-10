Die Diskussion um die Polizei-Aktion am Rande des Derbys zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC ist noch nicht vorbei. Viele KSC-Fans wundern sich: Warum durften die VfB-Fans trotz Pyro-Technik ins Stadion?

591 KSC-Fans haben die 0:3-Niederlage beim VfB Stuttgart verpasst. Statt ihre Mannschaft wie geplant im Gästeblock anzufeuern wurden sie stundenlang von der Polizei festgehalten und ihre Personalien festgestellt. Für die Polizei ein "absolutes Standard-Prozedere" (Einsatzleiter Thomas Berger im Interview mit SWR Sport) für Fans und Verein "unverhältnismäßig" (KSC-Geschäftsführer Michael Becker) und "willkürlich" (Volker Körenzig, Leiter des KSC-Fanprojekts). Körenzig kritisiert insbesondere die schlechte Kommunikation der Polizei. Die habe sich nicht an die im Zuge des Projekts "Stadion-Allianzen" vor dem Derby getroffenen Absprachen gehalten. So wurden zum Beispiel mehrere Busse umgeleitet, was in seinen Augen erst zu der unübersichtlichen Situation während des Fan-Marsches führte, von dem die 591 KSC-Fans isoliert wurden.

Die Polizei begründete die kurzfristige Plan-Änderung mit vorab deponierter Pyro-Technik, die sie bereits am Samstagabend im Gästeblock gefunden hatte. Zudem vermutete die Polizei Pyro-Technik in den Bussen, mit denen KSC-Fans am Sonntag anreisten. "Wir hatten die Erkenntnis, dass Problem-Fans Pyro-Technik und Vermummungsmaterial in den Bussen mitführen. Das wird natürlich nicht groß kommuniziert, sonst würden unsere Maßnahmen sicherlich ins Leere laufen", sagte Polizei-Sprecher Stephan Widmann am Montag.

Dass auch Unschuldige eingekesselt wurden, bestreitet die Polizei nicht, zieht aber dennoch eine positive Bilanz. Am Rande des Derbys habe es weder Randale noch Verletzte gegeben. "Insgesamt betrachtet muss man einfach sagen, dass unser Konzept aufging. So sind wir insgesamt mit diesem Einsatz zufrieden", meint Widmann.

Auch gegen die VfB-Zündler werde ermittelt

Eine Frage beschäftigte viele KSC-Fans jedoch noch immer: Warum durften die VfB-Fans trotz Pyro-Technik ins Stadion? Schließlich haben sich beide Fanlager nicht an die Abmachung gehalten - sowohl die VfB-Fans haben vor dem Spielbeginn Pyro abgefackelt als auch die Karlsruher Fans, die in Untertürkheim ankamen. "Der Unterschied war einfach die Gewalt", sagte Widmann. "Die VfB-Fans haben Pyro-Technik gezündet und auf Ansprache sofort aufgehört. Während von den Problem-Fans des KSC Gewalt gegen Polizei-Beamte ausging." Doch auch gegen die VfB-Zündler werde wegen Landfriedensbruch ermittelt.