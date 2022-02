In der Bundesliga kämpft der VfB Stuttgart verzweifelt gegen den Abstieg. Vor dem Baden-Württemberg-Duell am Freitag bei der TSG Hoffenheim stehen die Schwaben auf Abstiegsplatz 17. SWR-Sportredakteur Kersten Eichhorn glaubt nicht mehr an den Klassenerhalt.

"The trend is your friend", heißt es in der Börsensprache, und oft genug gilt das eiserne Gesetz in der Welt der Aktien auch im Sport. In diesen Tagen muss ich immer wieder im Zusammenhang mit dem VfB Stuttgart an diese uralte Börsenweisheit denken. Denn bei den Schwaben ist der sportliche Trend eher der "Feind": Die Tendenz spricht nicht für den Klassenerhalt des VfB. Seit Mitte Dezember sinkt der Kurs der Schwaben unaufhaltsam. Acht Spiele sieglos, ganze zwei von 24 möglichen Punkten geholt, Abstiegsplatz 17.

Dieser bittere Ausgleich gegen Bochum

Letzten Samstag hat der Kurssturz für mich den emotionalen Tiefpunkt erreicht, eine gefühlsmäßige Achterbahnfahrt binnen Sekunden. Da führt der VfB in der Nachspielzeit daheim gegen Bochum mit 1:0. Nur noch Sekunden sind zu überstehen, dann ist der so wichtige und langersehnte Dreier im Abstiegskampf eingetütet, und ich denke mir: Jetzt ist wieder Licht im schwäbischen Tabellen-Keller, jetzt geht`s aufwärts!

Von wegen. Denn dann kommt doch noch wie aus dem Nichts diese unnötige Grätsche im eigenen Sechzehner. Elfmeter für Bochum, der bittere 1:1-Ausgleich in der letzten Minute der Nachspielzeit. Wieder kein Sieg, wieder ein unfassbarer Nackenschlag für den VfB, wieder Hängeköpfe wohin man blickt. Und mir schießt in diesem Moment ganz plötzlich der Gedanke durch den Kopf: Das war`s. Das war für mich der gefühlte Abstieg.

Stuttgart ohne Spielglück

Denn dieses Sekunden-Szenario aus dem Bochum-Spiel steht für mich sinnbildlich für eine ganze Saison, auch wenn noch immer elf Spieltage auf dem Programm stehen, theoretisch satte 33 Punkte zu vergeben sind. Wer selbst lange genug Sport getrieben hat, der kennt dieses Gefühl der sportlichen Ohnmacht. Wenn das Spielglück fehlt, wenn du alles gibst, alles investierst, und du trotzdem dieses Momentum des Erfolgs einfach nicht mehr auf deine Seite zwingen kannst.

Will sagen: Wer selbst nach gelungenen Auftritten wie gegen die Bayern-Bezwinger aus dem tiefen Westen nicht gewinnt, sich in allerletzter Moment selbst im Weg steht und den eigentlich verdienten Sieg aus der Hand wirft, der ist am Ende wohl nicht mehr zu retten.

Erneute Silas-Verletzung als Stimmungskiller

Dazu kommt, als wäre man in einem schlechter Film, gleich die nächste personelle Hiobsbotschaft aus dem Bochum-Spiel, noch ein Stimmungskiller: Die schwere Schulterverletzung samt Operation beim gerade erst wiedergenesenen Hoffnungsträger Silas. Und auch dessen kongenialer Sturmpartner Sasa Kalajdzic ist nach seiner langen Verletzungspause, wie Skeptiker befürchtet hatten, weiter auf der Suche nach der nötigen Fitness, um ein entscheidender Faktor und Matchwinner wie in der vergangenen Saison als damals 16-facher Torschütze zu sein.

Kalajdzic weiter auf Fitness- und Formsuche

Die Situation um den erneut verletzten Silas und den formsuchenden Kalajdzic wirkt symptomatisch für das letztjährige Bundesliga-Überraschungsteam. Ging in der letzten Runde bei den "Jungen Wilden 2.0" vieles spielerisch leicht von der Hand, war der (Börsen-) Trend der Freund der Stuttgarter, so ist jetzt seit Monaten alles anders. Verunsicherung und Fehlerhaftigkeit haben Einzug gehalten Irgendwie wirkt in diesem Frühjahr 2022 alles bleischwer. Kein Mannschaftsteil zeigt Stabilität, viele der hochtalentierten jungen Spieler sind völlig unerfahren im harten Abstiegskampf.

Spiel gegen Augsburg als Showdown?

Schon jetzt beträgt der Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz vier Punkte. Die nächsten Spiele in Hoffenheim, gegen Gladbach und bei Union Berlin lassen befürchten, dass der Rückstand eher anwächst. Das Heimspiel am 19. März gegen den Mitkonkurrenten FC Augsburg könnte zum Showdown um den Klassenerhalt werden.

"The trend is your friend", heißt es in der Börsensprache. Bezogen auf die negative Stuttgarter Leistungskurve glaube ich: Der Abstieg des VfB rückt immer näher. Aber das ist zum Glück nur meine subjektive Meinung...