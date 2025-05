Eine außergewöhnlich coole Truppe: VfB Stuttgart ist auch Sieger der Herzen

Wer den VfB Stuttgart rund um das Pokalfinale gegen Bielefeld (4:2) erlebt hat, weiß, dass diese Mannschaft Fan-Nähe lebt und fürs Fußball-Geschäft außergewöhnlich wenig Allüren hat. Eine Meinung von SWR-Sportredakteur Thomas Wehrle.

Wer, wie ich, das Finale gesehen hat und den Empfang in Stuttgart erlebt hat, muss eigentlich beeindruckt sein von dieser Mannschaft. Angeführt von Trainer Sebastian Hoeneß und Kapitän Atakan Karazor suchte das VfB-Team immer den Schulterschluss mit den Fans. Das Team trug den Pokal in die Fankurve, die Ultras durften den Pott in den Berliner Nachthimmel stemmen. Das habe ich bislang noch nicht so gesehen. Und es war nicht so, dass die Fans den Pokal forderten. Es war Karazor und Co. offensichtlich ein Anliegen.

Die Profis des VfB Stuttgart sind nahbar und freundlich

Am Sonntag in Stuttgart machte die Mannschaft genauso weiter. Nach der Landung am Flughafen jede Menge Selfies mit den Menschen auf dem Rollfeld. Das Flughafenpersonal bekam den Pokal hautnah präsentiert. Die Profis nahbar und freundlich - keine Abgrenzung, kein VIP-Gehabe. Der VfB immer auf Augenhöhe mit den Menschen um das Team herum. Ich bin schon sehr lange Begleiter des Fußballgeschäfts. Das habe ich so wirklich schon lange nicht mehr erlebt.

Im Autokorso dasselbe Bild. Immer wieder machten Karazor, Deniz Undav oder Angelo Stiller die Fans mit dem Pokal glücklich. Im Gedächtnis bleibt mir der Moment, als die drei den Pokal an einen Feuerwehrmann auf dem Dach seines Autos geben. Ein Dankeschön der ganz besonderen Art. Und alles was die frisch gebackenen Pokalsieger machen, wirkt authentisch, spontan, nie gezwungen. Beeindruckend.

Nach unzähligen Selfies präsentiert sich der VfB dann seinen Fans auf dem Schlossplatz. Es präsentiert sich wirklich der VfB. Vorstand, Team hinter dem Team, Trainer, Staff, Spieler. Und alle danken den Fans. Trainer Hoeneß wirkt tatsächlich angefasst, als er den Fans dankt. Keine Show, sondern Sätze, die ehrlich und glaubwürdig wirken. Dasselbe gelingt Kapitän Karazor. Jamie Leweling und Co. beweisen dann auch noch, dass sie feiern können.

Der VfB Stuttgart als Sieger der Herzen

Aber beeindruckt haben mich diese ruhigeren Momente. Da erlebe ich eine Truppe, die man schon fast mögen muss. Die meilenweit weg ist vom schlechten Image der Fußballmillionäre. Und wenn Nick Woltemade, Stiller und Karazor dann auch noch im Interview über ihre unglaubliche Nervosität vor dem Spiel reden, dann stehen da wirklich sympathische, nette, junge Männer, die nur im Gegensatz zu mir und vielen anderen super kicken können. Wenns nicht so pathetisch wäre: Sie sind nicht nur Pokalsieger - sondern auch Sieger der Herzen!