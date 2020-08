per Mail teilen

Es ist ein historisches Datum. Vor genau 25 Jahren besiegte der SV Sandhausen im DFB-Pokal den VfB Stuttgart nach dem längsten Elfmeterschießen der Pokal-Geschichte. 25 verwandelte Elfer sind bis heute Rekord.

Wer nicht selbst als Augenzeuge mit dabei war, der kann diese Spannung und Dramatik an jenem regnerischen Sonntagnachmittag vor 25 Jahren kaum nachvollziehen. Es war der Wahnsinn vom Hardtwald.

Sandhausen, 27. August 1995. Es ist ein bis heute historisches Datum. Sage und schreibe 26 Elfmeter waren nötig, bis der "kleine" SV Sandhausen den "großen" VfB Stuttgart in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal gekippt hatte. Das ist bis heute die Rekordmarke im deutschen Pokal-Wettbewerb. 25 Elfer wurden dabei in Serie verwandelt, das längste Elfmeterschießen in der Historie.

Der SV Sandhausen nach dem Pokalerfolg gegen den VfB Stuttgart 1995

Hendrik Herzog und der entscheidende Fehlschuss

Und was waren das für unbeschreiblich emotionale Szenen, als der letzte, der 26. Elfer geschossen war. Als der damalige VfB-Verteidiger Hendrik Herzog den Ball krachend an den linken Pfosten des Sandhäuser Tores geballert hatte.

Herzogs Fehlschuss, und alles war entschieden. Die Gefühle fuhren Achterbahn. Das Team des SV Sandhausen mit Trainer Hans-Jürgen Boysen (heute Großaspach) war nicht mehr zu halten und stürmte wie viele der 5.000 Fans über den regennassen Rasen. Alle hüpften und herzten sich und feierten die inzwischen legendäre Pokal-Sensation. Die Stuttgarter Stars um Krassimir Balakov, Fredi Bobic, Elber und Thomas Berthold dagegen schlichen im Dauerregen von Sandhausen wie die berühmten "begossenen Pudel" vom Dorfsportplatz.

Jogi Löw saß 1995 als Trainerassistent auf der VfB-Bank

Der damalige Oberligist Sandhausen hatte den Bundesligisten aus Stuttgart mit 13:12 im Elfmeterschießen bezwungen. Ein historisches, davor und danach in dieser Ausführlichkeit nie wieder erlebtes Elfer-Drama im DFB-Pokal.

"Das ist ein Wahnsinns-Resultat," staunte nach dem Spiel der damalige VfB-Trainer Rolf Fringer im Interview mit dem Süddeutschen Rundfunk. Erst der 26. Schuss von Herzog war die entscheidende "Niete". "Für uns ist das natürlich tragisch und schlimm, dass wir ausgeschieden sind," so der unglückliche Schweizer Fußballlehrer Fringer, der im Hardtwald-Stadion seinen eigenen Nachfolger und späteren Bundestrainer Jogi Löw als Assistenten neben sich auf der Bank sitzen hatte.

Dem SV Sandhausen gelang der späte Ausgleich

Dabei hatte das Baden-Württemberg-Duell "Klein gegen Groß" zunächst wie erwartet für den VfB begonnen. Trotz der frühen Roten Karte für Stuttgarts Holländer Frank Verlaat, brachte Spielmacher Krassimir Balakov die prominenten Gäste nach elf Minuten in Führung. Matthias Bernhardt aber glich für Sandhausen zum 1:1 aus. Die dezimierten Stuttgarter gingen nach der Pause durch Fredi Bobic erneut in Führung. Danach aber lief bei den Schwaben nichts mehr zusammen. Es spielte nur noch ein Team, wie aufgedreht der Außenseiter aus Sandhausen. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit wurde der Dorfklub für alle Mühen belohnt, dem Serben Staletovic gelang der 2:2-Ausgleich.

Der Hardtwald bebte, der VfB war angeknockt und stürzte nach 120 Minuten im verrücktesten Elfmeterschießen des DFB-Pokals endgültig in die historische Pleite.

Bobic: "Einer Profimannschaft nicht würdig"

"Das war einer Profimannschaft nicht würdig, da haben wir uns taktisch sehr unglücklich verhalten," ärgerte sich VfB-Torjäger Fredi Bobic nach dem peinlichen Pokal-Aus. Ganz anders natürlich die Gefühlswelt bei den feier-freudigen Sandhäuser Amateurkickern: "Klar, im Elfmeterschießen gehört etwas Glück dazu," strahlte damals vor 25 Jahren der SVS-Coach Boysen, "wir sind zwar lange im Regen gestanden, aber wir sind dort nicht stehengeblieben".

Und noch lange nach dem letzten Elfer hallte brüllend das Liedgut aus der Sandhäuser Umkleidekabine: "Keiner wird es wagen, keiner wird es wagen, unseren SVS zu schlagen..." Zu diesem Zeitpunkt saßen die Stuttgarter VfB-Profis geduscht und geföhnt schon wieder im Bus Richtung Stuttgart.

Der Elfmeter-Wahnsinn vom Hardtwald. Auch 25 Jahre danach unvergessen. Nicht nur für diejenigen, die das Glück hatten, an jenem 27. August 1995 als Augenzeuge mit dabeisein zu dürfen.