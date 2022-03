VfB Stuttgart will Gewalt im Gästeblock aufklären

Der erlösende 3:2-Sieg des VfB Stuttgart am Samstagabend wurde von verstörenden Szenen aus dem Gladbacher Fanblock überschattet, als mehrere Ordner auf Fans einschlugen.

Der furiose 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchenglabdach hat dem VfB Stuttgart neue Hoffnung im Abstiegskampf gegeben. Aber das Ergebnis war nur ein paar Minuten alt, als verstörende Bilder durch die sozialen Medien rauschten. Die "Fanhilfe Mönchengladbach" teilte auf Twitter ein Video, das mehrere VfB-Ordner zeigt, die auf Fans von Borussia Mönchengladbach einschlagen und eintreten.

Am Ende des Spiels #vfbbmg kam es zu einem absolut unverhältnismäßigen Gewalt-Einsatz der @VfB-Ordner. Wir stehen mit einem verletzten @borussia-Fan im Kontakt. Weitere Fans, die verletzt worden sind, sollen sich ihre Verletzungen bitte attestieren lassen und bei uns melden. https://t.co/dCi4PflSGD

Fanhilfe spricht von einem verletzten

Das Video ist nur sieben Sekunden lang und zeigt nicht, warum die Situation so eskalierte, was der Gewalt vorausging und wie sie endete. Fanhilfe Mönchengladbach sprach am Samstagabend von einem verletzten Gladbach-Fan. Die Fanhilfe Mönchengladbach ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Mönchengladbach, der Gladbach-Fans betreut, die mit der Polizei, der Justiz oder - wie in diesem Fall - Ordnungsdiensten in Konflikt geraten, und bietet ihnen juristische Hilfe an.

Der VfB Stuttgart reagierte noch am Samstagabend via Twitter. Die beiden Vereine stünden in Kontakt, der VfB wolle die Vorgänge aufarbeiten. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bestätigte am Rande des öffentlichen Trainings am Sonntagmorgen, dass der Verein sich erst detaillierter zu dem Vorfall äußern wolle, wenn die Verein die Bilder der Überwachungskameras ausgewertet und mit den beteiligten Ordnern gesprochen hat. Wenig später veröffentlichte der VfB Stuttgart ein Statement auf seiner Webseite, in dem sich der Verein, "von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist", distanziert.