Cem Özdemir steht nicht für den Aufsichtsrat zur Verfügung

Özdemir wird nicht Teil des Aufsichtsrats des VfB Stuttgart. Dies teilte der Minister für Ernährung und Landwirtschaft gegenüber den Stuttgarter Nachrichten mit.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir ist bekennender VfB-Fan. Zuletzt wurde sogar über ein mögliches Engagement des in Bad Urach geborenen 56-Jährigen spekuliert. Gegenüber den Stuttgarter Nachrichten erteilte Özdemir diesen Spekulationen nun eine Absage.

Der VfB ist mein Herzensverein und ich habe immer gesagt, dass ich bereit bin, den VfB zu unterstützen, wo immer ich kann.

Sein Amt als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ließe es jedoch nicht zu, dass er zusätzlich im Aufsichtsrat des VfB tätig würde. Die Daumen drückt er seinem VfB trotzdem und ist überzeugt vom Klassenerhalt, dafür, so Özdemir, müssten jedoch alle an einem Strang ziehen - am besten schon heute im Südwest-Duell gegen den SC Freiburg.