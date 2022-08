Mit dieser Wucht wird der VfB Stuttgart bald wieder durchstarten

Vor dem Baden-Württemberg-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg stellt sich wieder einmal die Frage: Wer ist die Nummer eins im Land? SWR-Sportreporter Kersten Eichhorn glaubt an eine Renaissance der Schwaben.

Keine Frage, der SC Freiburg ist aktuell auch für mich die klare Nummer eins im Land. Vor den beeindruckenden Zahlen und Sympathiewerten der vergangenen Jahre kann keiner die Augen verschließen.

Die Breisgauer tummelten sich zuletzt als Underdog sogar im vorderen Drittel der Bundesliga und freuen sich auf die Europa League. Im Mai standen sie auch im Pokalfinale von Berlin und eroberten bundesweit die Herzen unzähliger Nicht-Freiburger. Der VfB Stuttgart dagegen schaffte gerade so den Klassenerhalt, musste in den vergangenen Jahren gleich zweimal durch die Mühlen der 2. Liga und sich erst mühsam wieder zurückkämpfen.

Der VfB hat sich personell runderneuert

In dieser Zeit war ich skeptisch, was die erfolgreiche Zukunft der Schwaben angeht. Aber nach beiden Abstiegen sind die Stuttgarter sofort wieder zurückgekommen, haben sich vor allem nach dem letzten Crash personell runderneuert und viel dazugelernt. Und auch das VfB-Gefühl ist bei mir inzwischen wieder ein ganz anderes, ein überaus positives.

Das irre Saison-Finish mit der Last-Minute-Rettung gegen Köln war für alle atemberaubend. Ein Glücksgefühl, das selbst in der Vorbereitung auf die neue Saison für mich noch immer zu spüren war. Selbst bei einem kleinen Stuttgarter Testspiel in Böblingen mit 5.000 Zuschauern und grandioser VfB-Begeisterung, die frische Kräfte verleiht.

Und dann erst dieses Erlebnis zum Saisonstart gegen Leipzig. Ich war mittendrin in der Stuttgarter Arena und tief beeindruckt. Was ich an diesem Sonntagnachmittag sehen und spüren konnte, hat mich in seiner ganzen emotionalen Wucht unglaublich berührt. Spätestens da war mir klar: Der VfB ist wieder da.

Unglaubliche Begeisterung der VfB-Fans

Einerseits diese Euphorie schon vor der Partie mit dem gewaltigen Fan-Marsch vom Cannstatter Bahnhof zur Arena. Tausende von weiß gekleideten Menschen mit rotem Brustring, wohin man auch blickte. Danach die mitreißende Stimmung der knapp 50.000 auf den Rängen, verbunden mit einer Mannschaft auf dem Rasen, die mit Herz und Leidenschaft dem Top-Team aus Sachsen einen Punkt abtrotzte.

Dabei lebt der VfB inzwischen wieder extreme Jugendlichkeit vor: Stuttgart stellt das jüngste Team der Bundesliga. Hochtalentierte Profis im Dutzend, die ihre beste Zeit vermutlich erst noch vor sich haben. Ein Müller, ein Vagnoman, ein Silas, ein Ito,ein Führich, ein Ahamada, ein Tomas, auch ein Kalajdzic oder Sosa im besten Alter. Dem pfiffigen VfB-Sportdirektor Sven Mislintat ist es gelungen, ein Team mit großem Potenzial zusammenzustellen, dem bei guter Entwicklung die Zukunft gehört.

TV-Tipp In der Fußball-Bundesliga steht für Baden-Württemberg das Spiel des Jahres an: Der VfB Stuttgart trifft im Landesduell am Samstag auf den SC Freiburg. Alles rund um das BW-Duell gibt es am Sonntag, ab 21:45 Uhr in SWR Sport.

Endlich Konstanz auf der Stuttgarter Trainerbank

Das könnte gelingen, weil der VfB endlich auch die lange vermisste Konstanz auf der Trainerposition besitzt, Pellegrino Matarazzo feiert im Dezember in Stuttgart immerhin sein Dreijähriges. Die erfrischend positive und offene Art des neuen Vorstandsbosses Alexander Wehrle kommt nicht nur bei mir sehr gut an. Dazu die mächtige Mitglieder- und Fan-Basis eines Traditionsvereins mit zahlreichen Titeln, das industrielle Umland und die Größe der Landeshauptstadt, in zwei Jahren die renovierte Arena. Alles zusammen eine erfolgsversprechende Mixtur.

Der VfB wird Freiburg wieder die Stirn bieten

Vor der Arbeit des SC Freiburg habe ich allergrößten Respekt, zumal mit der neuen Arena auch die Infrastruktur im Breisgau eine andere Dimension erreicht hat. Noch ist der Sport-Club die Nummer eins im Land. Noch.

Denn ich bin mir sicher, dass der VfB Stuttgart kräftig durchstarten und der Freiburger Konkurrenz künftig wieder viel erfolgreicher die Stirn bieten wird. Vielleicht schon an diesem Samstag.