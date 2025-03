Nach seinem Dreierpack in der U21 gegen Spanien ist klar, Nick Woltemade hat das Zeug zum Superstürmer. Macht er jetzt Harry Kane Konkurrenz? Angeblich sind die Bayern an ihm dran!

"Hattrick-Nick": "werde den Abend nicht vergessen"

Drei Tore gegen Spanien schießt man nicht alle Tage. Nick Woltemade hat es getan, schoss alle drei Tore beim 3:1. Spätestens jetzt ist Nick Woltemade der 1.98 Meter-Schlacks, "Der Storch", der "Pick Nick" in aller Munde und der FC Bayern München hat ihn wohl auch schon auf dem Zettel. Nach dem Länderspiel und seinem Hattrick gegen Spanien schnappte sich der 23-jährige den Spielball, greift er bald auch nach "Kanes Krone"? Erstmal feiert der Shootingstar seinen ersten Dreierpack als Profi, und dann noch im Nationaltrikot. "Das war ein Abend, den ich nicht vergessen werde. Wir haben gegen Spanien, gegen die Top-Nation gespielt, haben ein überragendes Spiel gemacht und so oft habe ich jetzt auch noch nicht drei Tore geschossen, im Profibereich noch nie", sagte der Offensivspieler des VfB Stuttgart. «Irgendwo im Wohnzimmer» werde er wohl einen guten Platz für das von Mitspielern signierte Matchwinner-Souvenir finden.

Gegen den fünfmaligen U21-Europameister Spanien agierte der Stuttgarter sehr variabel. «Das ist genau die Position, die ich dann am liebsten mag», sagte Woltemade zum Spiel «zwischen den Ketten». Viel habe er sich bei Bayerns Superstar Harry Kane abgeschaut. «Ich glaube, da kann man als Stürmer viel sehen», sagte Woltemade.

Der FC Bayern hat Nick Woltemade im Visier

Ein Riese, der überraschen kann. Vor allem beim Treffer zum 1:0 Woltemade, als er erst einen Beinschuss setzte und dann per feinem Heber traf. Eine solche Technik scheint ungewöhnlich bei einem 1,98 Meter großen Offensivspieler. "Ich glaube, das ist auch sehr selten, dass ein Zwei-Meter-Mann so ein feines Füßchen hat, so dribbelstark ist", sagte U21-Coach Di Salvo, «mittlerweile setzt er auch seinen Körper richtig, richtig gut ein - und da kommen Dinge dann raus, die man nicht von so einem langen Schlaks erwartet.»

Von Bundestrainer Julian Nagelsmann war Woltemade zuletzt nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert worden. Sollte Nagelsmann für die Finalrunde in der Nations League, für die sich sein Team gegen Italien qualifizierte, umdenken. UNd Woltemade? "Ich freue mich sehr auf die U21-EM, ich will das Ding unbedingt spielen", sagte Woltemade. Aber falls doch eine Nominierung für die Nations League herausspringt, wäre das auch kein Problem. "Ich glaube, das überschneidet sich nicht."

Woltemade freut sich auf U21 Europameisterschaft

Deutschland ist Mitfavorit auf den EM-Titel. «Die Mannschaft ist in der Lage, super Fußball zu spielen», sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes baute die Erfolgsserie auf 15 Spiele ohne Niederlage aus. Das gibt viel Schwung für die Europameisterschaft vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei, wo Slowenien, Tschechien und England die Gruppengegner der deutschen Mannnschaft um "Hattrick-Nick" sind.