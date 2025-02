Shootingstar Nick Woltemade vom VfB Stuttgart träumt von der WM 2026

04.05.2024: Es war der 32. Spieltag. Die Stuttgarter empfingen als Tabellendritter den Tabellenzweiten aus München. Der VfB ging durch einen Treffer von Leonidas Stergiou in Führung. In der 37. Minute kamen die Münchner durch einen Foulelfmeter allerdings zum Ausgleich. Woo-Yeong Jeong traf in der 83. Minute per Kopf zum 2:1 und Silas machte dann in der 93. Minute alles klar. Der VfB Stuttgart gewann das erste Mal seit Mai 2018 gegen die Bayern und landete am 34. Spieltag sogar vor den Bayern in der Tabelle. Dies gelang zuletzt in der Saison 2006/07.

