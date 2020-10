per Mail teilen

Nach dem Abgang von Manuel Baum zum Bundesligisten Schalke 04 wird Hannes Wolf neuer Trainer der U18-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Wie der DFB mitteilte, nimmt der ehemalige Coach des VfB Stuttgart und des HSV seine Arbeit mit sofortiger Wirkung auf. Zuletzt war der 39 Jahre alte Wolf in Belgien beim KRC Genk tätig, ehe er Mitte September entlassen wurde.

"Unser Ziel ist es, in Verbindung mit den Vereinen in Deutschland, in denen die tägliche Ausbildung stattfindet, die Spieler auf allen Ebenen weiterzuentwickeln", sagte Wolf: "Wir möchten sie zu den bestmöglichen Fußballspielern machen, die sie sein können."

DFB freut sich auf Hannes Wolf

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, fügte hinzu: "Mit Hannes Wolf haben wir einen absoluten Fachmann hinzugewonnen." Wolfs Vorgänger Baum war am Mittwoch als neuer Trainer auf Schalke vorgestellt worden.