Nächster Corona-Fall beim VfB Stuttgart: Torhüter Florian Müller positiv getestet

Das Coronavirus breitet sich beim VfB Stuttgart immer weiter aus. Nun wurde auch Torhüter Florian Müller positiv getestet. Das ist bereits der fünfte Spieler innerhalb der vergangenen sechs Tage.

Damit fällt der Neuzugang vom 1. FSV Mainz 05 voraussichtlich für das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) aus. Neben seinem Stammtorhüter kann Trainer Pellegrino Matarazzo wohl auch nicht auf Ersatzkeeper Fabian Bredlow zurückgreifen, der zuvor bereits zu den positiv getesteten Spielern gehörte. Dritter Torhüter der Schwaben ist der 20-jährige Florian Schock, der nun unerwartet sein Bundesliga-Debüt feiern könnte.

Zudem sind Abwehrchef Waldemar Anton, Flügelspieler Erik Thommy und U21-Nationalspieler Roberto Massimo betroffen. Auch der 23-jährige Müller befinde sich nach dem positiven Testergebnis nun in häuslicher Isolation, teilte der VfB mit. Alle weiteren Tests seien negativ ausgefallen, so dass das Training am Montagnachmittag als erste Einheit nach drei freien Tagen stattfinden sollte.

Mislintat: "Hygieneregelungen intensiviert"

"Wir haben nach den ersten positiven Fällen in der vergangenen Woche die Anzahl der Tests deutlich erhöht und die Hygieneregelungen rund um den Trainingsbetrieb über das vorgeschriebene Maß hinaus intensiviert", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. "Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu führen, dass in den kommenden Tagen keine weiteren positiven Fälle dazukommen."