Nach der Niederlage des VfB Stuttgart beim SC Freiburg hat Trainer Bruno Labbadia den Videoschiedsrichter stark kritisiert. Torschütze Chris Führich haderte mit dem Fußballgott.

Eigentlich lief alles ganz anders, als es Fans des VfB Stuttgart gewohnt sind. Der VfB, der in dieser Saison dafür bekannt ist, viele Chancen zu vergeben, ging beim SC Freiburg mit dem ersten gefährlichen Torschuss in Führung. Und ausgerechnet Führich, der wiederum dafür bekannt ist, Chancen überhastet zu vergeben, zog schnörkellos aus 25 Metern in den Winkel ab. Und als dann noch eine knappe Entscheidung für den VfB gewertet wurde (als Ritsu Doan traf, aber Michael Gregoritsch im Abseits gestanden hatte), schien es so, als könnte es diesmal wirklich anders laufen als sonst: als könnte der VfB gegen den SC Freiburg gewinnen. Unter Bruno Labbadia. Und sogar auswärts.

Am Ende war alles wie immer

Als die 97 Minuten schließlich vorbei waren, mussten die Anhänger feststellen: Es lief doch wieder so wie immer. Oder um es mit Trainer Bruno Labbadia zu sagen: "Täglich grüßt das Murmeltier." Der VfB hat nun 20 Auswärtsspiele in Folge nicht gewonnen. Der VfB hat zum sechsten Mal nacheinander gegen Freiburg verloren. Labbadia wartet weiterhin auf seinen ersten Bundesliga-Sieg. Und alle, die es mit dem VfB halten, hadern mit einer strittigen Schiedsrichter-Entscheidung. Oder besser gesagt: Videoschiedsrichter-Entscheidung.

Strittiger Elfmeter zum 2:1

Beim Spielstand von 1:1 hatte Stuttgarts Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou Doan im Strafraum leicht berührt. Doan fiel. Schiedsrichter Sascha Stegemann sah die Szene, die sich unweit von ihm abspielte, und ließ weiterlaufen. Dann griff der Video-Schiedsrichter ein, Stegemann schaute sich die Szene minutenlang am Bildschirm an - und entschied dann doch auf Elfmeter. Vincenzo Grifo traf zum 2:1 (0:1)-Endstand. "Wenn er (Schiedsrichter Stegemann, Anm. d. Red.) es sich nicht anguckt, ist es keine klare Fehlentscheidung. Er macht es und entscheidet sich um. Was soll man da machen?", fragte sich Führich nach der Partie.

Labbadia: "Eine Enteierung der Schiedsrichter"

Noch klarere Worte fand sein Trainer Bruno Labbadia. "Eine klarere Entscheidung als der Schiedsrichter bei dem zweiten Elfmeter getroffen hat, kann man nicht treffen, wenn sie die Bewegung von ihm gesehen haben. Und trotzdem wird er rauszitiert und braucht zehn Minuten, bis er das ganze kontrollieren kann. Ich finde, das ist eine Enteierung der Schiedsrichter, die wir gerade sehen." Die Schiedsrichter bekämen jede Verantwortung abgenommen, das sei keine gute Entwicklung, erklärte Labbadia. Den Elfmeter hätte er nicht gepfiffen, aber darum gehe es ihm nicht, sondern um das Eingreifen des Videoschiedsrichters, obwohl keine klare Fehlentscheidung vorgelegen habe. "Ich bin totaler Gegner vom VAR. Der macht den Fußball kaputt."

Labbadia: "Da hakt es bei uns"

Labbadia, der in seinen ersten fünf Bundesliga-Spielen mit dem VfB nur zwei Punkte geholt hat, haderte aber auch mit seiner Mannschaft: "Wir haben es versäumt, nach dem 1:0 das 2:0 zu machen. Da hakt es bei uns, das muss man klar sagen." Auch Torhüter Fabian Bredlow, der für den erkrankten Florian Müller (Magen-Darm-Probleme) einsprang, wollte das Team nicht komplett aus der Verantwortung entlassen: "Wir hatten noch genug Zeit, das 2:2 zu machen. Am Ende ist es einfach bitter."

Führich sieht den VfB auf einem guten Weg

An diesem Spiel werde er noch knabbern müssen, sagte Labbadia. Aber jetzt gehe es auch darum, die Mannschaft wieder aufzubauen. Führich erklärte, dass der VfB spielerisch auf einem guten Weg sei, allein die Ergebnisse fehlten. "So ein bisschen hat man das Gefühl, dass der Fußballgott nicht auf unserer Seite ist, wenn man die Verläufe sieht." Davon wollte Bredlow dagegen nichts wissen: "Da hat der Fußballgott nichts mit zu tun, das war eher der Video-Keller oder der Schiedsrichter", richtete sich sein Zorn gegen die irdischen Vertreter der Macht.