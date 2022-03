Nach zwei Jahren: Endlich wieder volle Hütte beim VfB Stuttgart

Gut zwei Jahre nach dem letzten Heimspiel in einem fast ausverkauften Stadion freut sich der VfB Stuttgart jetzt wieder auf ein volles Haus. Gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr) werden knapp 60.000 Fans erwartet. Das ist Höchstwert an diesem Bundesliga-Wochenende.

VfB Stuttgart-Torjäger Sasa Kalajdzic kann es kaum erwarten. Seit Sommer 2019 geht der österreichische Nationalstürmer für die Schwaben auf Torejagd. Doch bisher durfte er noch nie in einer ausverkauften Mercedes-Benz-Arena spielen. In seiner ersten Saison bestritt Kalajdzic nach einem Kreuzbandriss kein einziges Spiel. Dann kam Corona. Ab März 2020 griffen die einschneidenden Maßnahmen und Beschränkungen wegen der Pandemie.



"Ich glaube, so richtig werde ich es erst realisieren, wenn ich ins Stadion einlaufe", sagte der Stürmer im VfB-Magazin Stadion Aktuell. "Ich hatte schon gegen Gladbach Gänsehaut. Wenn ich mir vorstelle, dass gegen Augsburg vielleicht doppelt so viele Fans kommen - das ist der Wahnsinn. Wir wollen die Energie der Fans spüren, genießen und nutzen, um drei Punkte zu holen."

Nur noch drei VfB-Spieler mit "Volle Hütte"-Erfahrung

Energie, auf die die VfB-Profis in den vergangenen zwei Jahren weitgehend verzichten mussten. Vor einer solch imposanten Kulisse wie jetzt gegen Augsburg durften die Spieler zuletzt am 9. März 2020 kicken – beim 1:1 im Spiel der 2. Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Aus dem heutigen VfB-Kader standen damals lediglich Pascal Stenzel, Wataru Endo und Orel Mangala auf dem Platz. Gut 54.000 Fans waren seinerzeit bei diesem Montagabendspiel im Stadion dabei. Seitdem mussten die Fußballprofis ihre Partien entweder als Geisterspiele absolvieren oder vor einer überschaubaren Fankulisse.

Doch seit Samstag, 19. März, gilt in Baden-Württemberg eine geänderte Corona-Verordnung. Kapazitäts- und Kontaktbeschränkungen sind nicht mehr Teil dieser Verordnung. Die allgemeine Maskenpflicht bleibt jedoch auf Grundlage der Übergangsfrist bis zum 2. April 2022 bestehen. Das heißt, im öffentlichen Nahverkehr müssen anreisende Fans über 18 Jahre zunächst weiterhin eine FFP2-Maske tragen.

Eigener Block für Masken-Träger

Die Maskenpflicht im Stadion aber entfällt für die Fans - zumindest am Platz. Am Einlass, in den Sanitäreinrichtungen, an Kiosken oder im sonstigen Stadionumlauf besteht weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Während die einen also ihren persönlichen Freedom Day feiern, müssen sich besonders vorsichtige Fans keine Sorgen machen. Für Zuschauer, die auch am Platz weiterhin eine Maske tragen wollen, hat der VfB Stuttgart extra Blöcke ausschließlich für Maskenträger vorgesehen. Dort gilt eine durchgehende Maskenpflicht, auch am Sitzplatz.

Mit einer möglichen Vollauslastung von 100 Prozent (60.449 Zuschauer) wird die Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena an diesem Fußball-Wochenende das bestgefüllte Stadion Deutschlands sein. Zwar darf auch beim Sonntagsspiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund die Arena zu 100 Prozent gefüllt werden, allerdings passen nur 50.000 Fans ins Rhein-Energie-Stadion.