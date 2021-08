Es war abzusehen, nun ist es amtlich: Mohamed Sankoh wird dem VfB Stuttgart in dieser Saison aufgrund seiner schweren Knieverletzung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der 17-jährige Angreifer hatte zum Bundesliga-Start beim 5:1 gegen Greuther Fürth eine schwere Knieverletzung unter Beteiligung des Kapsel- und Bandapparates erlitten. Nun teilte der VfB Stuttgart mit, dass Sankoh in der vergangenen Woche im BG Klinikum Hamburg operiert worden sei. Nach der derzeitigen Einschätzung des Klubs beträgt die Ausfallzeit neun bis zwölf Monate, in denen möglicherweise auch ein weiterer operativer Eingriff erfolgen wird.

Mislintat: "Langer Weg zurück auf den Fußballplatz"

"Die behandelnden Ärzte haben uns bestätigt, dass die Operation gut verlaufen ist und alle Strukturen wunschgemäß wiederhergestellt werden konnten. Das ist ein erster wichtiger Schritt für Mo und gleichzeitig der Beginn eines langen Weges zurück auf den Fußballplatz", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Mo erhält von uns alle Unterstützung, wir sind davon überzeugt, dass er diese große Herausforderungen meistern wird."

Sankoh ist einer von vielen Langzeitverletzten beim VfB Stuttgart. Insbesondere in der Offensive haben die Schwaben viele Ausfälle. So fehlen Sasa Kalajdzic und Silas Wamangituka noch viele Monate, Chris Führich wird nach seinem Schlüsselbeinbruch auch erst in ein paar Wochen zurückkehren. Mislintat hatte nach der schweren Schulterverletzung von Kalajdzic angekündigt, in der Offensive nochmal nachlegen zu wollen.