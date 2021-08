Er ist eines DER Versprechen für die VfB-Zukunft: Mohamed Sankoh. Daran glaubt Pellegrino Matarazzo auch nach der schweren Knieverletzung. Und zeigt, dass er nicht nur als Trainer äusserst wertvoll ist.

Es sind die Momente in einem Fußballspiel, in denen die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer den Kopf wegdrehen, um den Blick von der eigentlichen Szenerie abzuwenden. Die Momente, die für den Fußballer im Fokus alles auf den Kopf stellen können. Für den 17-Jährigen Mo Sankoh gab es diesen Moment im Spiel gegen Greuther Fürth. Als alle wieder hinschauten, lag er mit schmerzverzerrtem Blick nach einem Zusammenprall mit Fürths Torwart Sascha Burchert am Boden. Kurz darauf wurde er auf einer Trage vom Platz gebracht. "Das war ein extrem bitterer Moment", erinnert sich Trainer Pellgrino Matarazzo. Die Diagnose: schwere Kapsel- und Bänderverletzung im Knie. Erst nach der Operation in der VfB Sportklinik weiß man ganz genau, wie schwer die Verletzung ist, wie lange die Ausfallzeit sein wird.

Operation am Knie, Balsam für die Seele

Nach einem Telefonat mit seinem Spieler noch am Abend nach dem Spiel, war der Krankenbesuch am Tag darauf für Matarazzo eine Selbstverständlichkeit. Mit dabei, sein kleiner Sohn. "Das hat nichts mit Psychologie zu tun, das ist Menschlichkeit, für jemanden da zu sein. Zuzuhören und ihn zu unterstützen auf seinem weiteren Weg."

Wenn der 43-Jährige das sagt, merkt jeder der zuhört, wie ernst es ihm ist. "Für den Jungen selbst war es nicht unwichtig, darüber zu sprechen", erzählt Matarazzo weiter. Also sprachen die beiden, auch über den Unglücks-Moment. Über das, was der Niederländer genau da gespürt habe. "Um danach darüber zu reden, wie man damit umgehen kann für die Zukunft", erklärt der VfB-Trainer.

"Es ist Menschlichkeit, für jemanden da zu sein."

"Er wird noch stärker zurück kommen!"

Die positive Art teilen sich Spieler und Trainer. Schon am Tag nach dem Unfall "wirkte er stabilisiert, im Gegensatz zum Tag davor." Also schauten die beiden gemeinsam, vom Krankenbett aus, voraus.

"Der Junge ist nicht nur athletisch eine Maschine, er hat auch eine sehr positiv ausgerichtete Persönlichkeit", charakterisiert Matarazzo seinen Zögling. Mit gerade mal 17 Jahren ist das beeindruckend. Und macht Mut. Ihm, Mohammed Sankoh, aber auch seinem Trainer.

"Er hat die volle Unterstützung von uns allen", untermauert Matarazzo noch einmal. Und ist ganz nebenbei, trotz der voraussichtlich monatelangen Pause sicher, "dass er noch stärker zurück kommen wird." Wer ihn jetzt schon mit Didier Drogba verglichen hat, der dürfte bei dem Gedanken daran, seine wahre Freude haben.