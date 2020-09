Mitarbeiter des VfB Stuttgart sollen Medienberichten zufolge im Vorfeld der Mitgliederversammlung im Sommer 2017 wiederholt Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben haben.

Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Demzufolge soll der Club im Frühjahr 2016 eine Kooperation mit der PR-Agentur eines VfB-Fans geschlossen und darüber hinaus großes Potenzial in dessen Facebook-Seite "Fokus VfB" erkannt haben. Der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, wolle deshalb ein so genanntes Auskunftsverfahren gegen den VfB einleiten, so mehrere Zeitungen am Montagnachmittag.

Hitzlsperger nimmt das Thema "sehr ernst"

Mit zwei- bis vierwöchiger Frist würden die Verantwortlichen des Clubs darin aufgefordert, sich zu den Vorwürfen zu erklären. "Wir wollen uns erklären lassen, in welchem Kontext und mit welcher Motivation Daten in solch großer Menge weitergegeben wurden. Grundsätzlich gilt, dass Mitgliederdaten sehr sensibel sind", sagte Brink den Blättern. VfB-Chef Thomas Hitzlsperger hatte zuvor via Twitter verkündet, dass man das Thema "sehr ernst" nehme. "Inhaltlich werden wir Stellung beziehen, sobald uns entsprechende Informationen zur Verfügung stehen", schrieb der 38 Jahre alte Vorstandschef des Fußball-Bundesligisten: "Bis dahin bitte ich um Verständnis und einen fairen Umgang."

Per Mail sollen unter anderem Telefonnummern, Mailadressen und Infos zur Teilnahme an vergangenen Versammlungen von Mitgliedern weitergeschickt worden sein. Ziel soll gewesen sein, die - bei der Versammlung dann tatsächlich mit klarer Mehrheit beschlossene - Ausgliederung der Profiabteilung der Schwaben voranzutreiben.